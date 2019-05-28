Тимошенко про повернення громадянства Саакашвілі: справедливість відновлено



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Юлія Тимошенко та Михайло Саакашвілі

Тимошенко назвала позбавлення Саакашвілі українського громадянства «політичною помстою»

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила про відновлення справедливості після того, як президент Володимир Зеленський повернув українське громадянство Михайлу Саакашвілі.

Про це вона написала у Facebook.

«Говорила тоді, скажу і зараз: позбавлення Михайла Саакашвілі українського громадянства було політичною помстою з боку Петра Порошенка. Правове свавілля і кричуща несправедливість», - зазначила Тимошенко.

Однак тепер, за її словами, «справедливість відновлено».

«Рада, що сьогодні справедливість відновлено, і Михайло Саакашвілі знову - громадянин України», - написала лідер «Батьківщини».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повернув екс-главі Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі українське громадянство.

Саакашвілі заявив, що вже завтра має намір прилетіти у Київ.

Прес-секретар Саакашвілі Дарина Чиж повідомила, що колишній глава Одеської обладміністрації прилетить завтра в аеропорт «Бориспіль» о 17:15 рейсом із Варшави.

Нагадаємо, Саакашвілі заявляв, що після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах прагне повернутися в Україну. Ще в день першого туру виборів Зеленський не заперечував проти повернення Саакашвілі до України та казав, що йому може знадобитися допомога колишнього президента Грузії.

Раніше Саакашвілі заявив, що звернувся до очільників Міністерства внутрішніх справ, Держприкордонслужби та Служби безпеки України з проханням скасувати заборону на в'їзд в Україну.

Як відомо, Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року і заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року. Громадянства України Саакашвілі позбавили в липні 2017 року. Офіційною підставою цього стала недостовірна інформація в заяві на отримання громадянства й те, що він не вказав інформацію про судимість.