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    Саакашвілі про заборону в'їзду в Україну: ще трошки потерплю

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    Саакашвілі про заборону в'їзду в Україну: ще трошки потерплю

    Державна прикордонна служба України повідомила, що Саакашвілі не має підстав для законного в’їзду в Україну

    Екс-президент Грузії й колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що готовий ще трохи потерпіти, доки з нього знімуть заборону в’їзду в Україну.

    Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці у Facebook.

    Так Саакашвілі прокоментував заяву Держприкордонслужби, у якій йшлося, що він має підстав для законного в’їзду до України.

    «Поки Порошенко президент, я і не очікував від Прикордонної служби іншої відповіді. Нічого, ще трошки потерплю після стількох місяців очікування», — заявив він.

    Раніше Саакашвілі заявив, що звернувся до очільників Міністерства внутрішніх справ, Держприкордонслужби та Служби безпеки України з проханням скасувати заборону на в'їзд в Україну.

    Як відомо, Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року і заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року. Громадянства України Саакашвілі позбавили в липні 2017 року. Офіційною підставою цього стала недостовірна інформація в заяві на отримання громадянства й те, що він не вказав інформацію про судимість.

    Facebook президент
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