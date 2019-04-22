Саакашвілі збирається повернутись в Україну і лякає Зеленського труднощами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Саакашвілі звернувся через юриста до СБУ з проханням зняти з нього заборону на в’їзд до Україну

Екс-президент Грузії та екс-губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі вже подав клопотання про зняття з нього заборони на в’їзд до Україну.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу Наш.

Клопотання він подав одразу після оголошення даних екзит-полів.

«Я маю квиток, і я вже звернувся через юриста до СБУ зняти заборону, яку президент Петро Порошенко незаконно запровадив проти мене, щоб я зміг прилетіти і захистити себе», – заявив Саакашвілі.

Що стосується безпосередньо попередніх підсумків голосування, їх Саакашвілі назвав «справжньою електоральною революцією».

«Народ України вимів мітлою весь старий політичний клас. Вони голосували не просто проти Порошенка, а проти всіх старих політиків, проти грабунку і проти приниження», – наголосив Саакашвілі.

Водночас він вважає, що новому президенту доведеться зіткнутися з рядом труднощів, оскільки на нього чекає боротьба «не просто зі старим політичним класом, а з мафією, яка десятиліттями вибудовувала схеми».

Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.

Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку». Про це він сказав, виступаючи 21 квітня в своєму виборчому штабі, після оголошення результатів екзит-полу другого туру.