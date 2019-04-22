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    Саакашвілі збирається повернутись в Україну і лякає Зеленського труднощами

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    Саакашвілі збирається повернутись в Україну і лякає Зеленського труднощами

    Саакашвілі звернувся через юриста до СБУ з проханням зняти з нього заборону на в’їзд до Україну

    Екс-президент Грузії та екс-губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі вже подав клопотання про зняття з нього заборони на в’їзд до Україну.

    Про це він повідомив в ефірі телеканалу Наш.

    Клопотання він подав одразу після оголошення даних екзит-полів.

    «Я маю квиток, і я вже звернувся через юриста до СБУ зняти заборону, яку президент Петро Порошенко незаконно запровадив проти мене, щоб я зміг прилетіти і захистити себе», – заявив Саакашвілі.

    Що стосується безпосередньо попередніх підсумків голосування, їх Саакашвілі назвав «справжньою електоральною революцією».

    «Народ України вимів мітлою весь старий політичний клас. Вони голосували не просто проти Порошенка, а проти всіх старих політиків, проти грабунку і проти приниження», – наголосив Саакашвілі.

    Водночас він вважає, що новому президенту доведеться зіткнутися з рядом труднощів, оскільки на нього чекає боротьба «не просто зі старим політичним класом, а з мафією, яка десятиліттями вибудовувала схеми». 

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

    Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів. 

    Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку». Про це він сказав, виступаючи 21 квітня в своєму виборчому штабі, після оголошення результатів екзит-полу другого туру.

    Петро Порошенко ЗМІ СБУ вибори Михайло Саакашвілі Володимир Зеленський президент квиток
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