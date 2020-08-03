Тимошенко розповіла про «трагічну помилку» українців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Тимошенко назвала чинний уряд країни «урядом невігласів і непрофесіоналів»

Тимошенко зазначила, що майже 70 % населення України впевнені, що країна рухається не в правильному напрямку

Українці зробили «трагічну помилку», обравши нинішню владу.

Про це в ефірі каналу «112 Україна» заявила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

Однак, за її словами, громадяни здатні виправити цю помилку, якщо прийдуть на виборчі дільниці і проголосують на регіональних виборах в жовтні цього року.

Тимошенко зазначила, що майже 70 % населення України впевнені, що країна рухається не в правильному напрямку.

Також вона назвала чинний уряд країни «урядом невігласів і непрофесіоналів».

«Якщо ми зрозуміли, що була допущена важка, трагічна помилка, що була обрана така влада, що був обраний такий президент, потім уряд невігласів і непрофесіоналів, то зараз можна це виправити», - сказала нардеп.

8 липня Тимошенко заявила, що громадян країни «жорстоко обдурили» на президентських виборах навесні 2019 року. За словами Тимошенко, Україна найближчим часом буде імпортувати все необхідне для споживачів.

Політик зазначила, що країною вже імпортуються овочі, картопля і фрукти, не дивлячись на «унікальну землю», на якій все це можна вирощувати.