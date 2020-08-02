Депутатів міськради Миколаєва примусово переводять на планшетні комп’ютери



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Планшетні комп’ютери, закуплені за півмільйона гривень Фото Преступности.Нет.

«На наступній сесії ми просто роздамо планшети і не дамо папір. Все, паперу немає», – мер Миколаєва

Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що на наступній сесії депутатам роздадуть планшетні комп’ютери, закуплені за півмільйона гривень, хоч вони і не пройшли навчання.

Про це повідомляє місцевий портал Преступности.Нет.

«Вони не хочуть проходити навчання. На наступній сесії ми просто роздамо планшети і не дамо папір. Все, паперу немає. Потрібно рятувати ліси Амазонки», – зазначив мер.

12 червня депутати міськради Миколаєва погодилися з наступної сесії перейти на планшети, придбані майже за півмільйона гривень. Однак, 17 червня на пленарному засіданні сесії у депутатів на столах і раніше лежали паперові документи, а не обіцяні планшетні комп’ютери. Тоді, мер Сенкевич заявив, що в депутатському корпусі є опір до нововведень, а також зазначив, що депутатів навчать користуватися планшетами, перш ніж працювати з ними на сесіях.

Починаючи з 3 січня 2018 року виконавчий комітет Миколаївської міської ради та виконавчі органи міської ради впровадили електронний документообіг через автоматизовану систему контролю і організації діловодства «Аскод».

При цьому перед сесіями і засіданнями комісій співробітники апарату ради досі постійно готують стос паперів.

На закупівлю планшетів пішло 468 тис. грн.

Як зазначається на офіційному сайті Миколаївської міської ради, 25 депутатів входить до фракції партії «Опозиційний блок», 7 – «Самопоміч», 9 – «Наш край», 9 – «Європейська солідарність», 4 – позафракційні. Також там є депутатські групи: 8 – група «Миколаїв», 10 – ОПЗЖ.

Нагадаємо, словацька компанія ESET, що спеціалізується на кібербезпеці, виявила вразливість, яка була присутня більш ніж на одному мільярді пристроїв з підтримкою Wi-Fi. Також під удар поставлені планшети, ноутбуки, розумні колонки, електронні книги і роутери.

Як повідомлялося, психолог розповіла, як уберегти дітей від залежності від смартфонів.