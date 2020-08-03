Адаптивний карантин: в Україні почали діяти нові правила



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину

Уряд щоп'ятниці робитиме перегляд епідеміологічної ситуації в країні

Нові правила адаптивного карантину, за якими Україну розділили на чотири зони, вступили у силу з понеділка, 3 серпня. Перегляд епідеміологічної ситуації уряд буде проводити щоп'ятниці.

Про це сьогодні заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов після засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Міністр уточнив, що вся інформація щодо рішення комісії буде розміщена на сайті МОЗ та відповідних ресурсах Уряду. Крім цього обласним державним адміністраціям доручено провести роз’яснювальну кампанію щодо введених рівнів обмежень.

Рішення комісії прийняте на виконання постанови уряду щодо нових правил адаптивного карантину, яка вступає в дію з 3 серпня. Документом передбачається визначення регіонів за рівнем поширення коронавірусу на рівні адміністративно-територіальних одиниць. Для визначення, до якої із зон належить той чи інший регіон, застосовуватися такі показники, як завантаженість в лікарнях не більше 50% ліжко-місць, середня кількість проведених тестів - не менш 24 на 100 тисяч населення, коефіцієнт виявлення випадків інфікування - не більше 11%, показник динаміки зростання випадків інфікування - не більше ніж 10%.

У «червону» зону потрапили міста Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області.

У «помаранчеву» зону увійшли:

міста Івано-Франківськ, Львів, Бережани Тернопільської області,

Луцький та Любешівський райони Волинської області,

Тисьменицький район Івано-Франківської області,

Миколаївський, Перемишльський та Пустомитівсткий райони Львівської області,

Бучацький район Тернопільської області.

У «жовту» зону потрапили міста Вінниця, Могилів-Подільській, Нововолинськ, Житомир, Бердичів, Малин, Новоград-Волинський, Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп та Яречме, а також: Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський та Тульчицький райони Вінницької області,

Горохівський, Кверцівський, Локачинський, Маневицький та Турійський райони Волинської області,

Любарський, Пулинський, Романівський та Черняхівський райони Житомирської області,

Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області,

Богородчанський, Городенівський, Косівський та Наддвірнянський райони Івано-Франківської області,

Жовківський, Яворівський та Кам'яно-бузький райони Львівської області,

Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області,

Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області. Уся інша територія України, зокрема і Київ, потрапила у «зелену» зону.

Передбачається, що в зеленій зоні будуть діяти наступні правила: носіння масок в громадських місцях, проведення масових заходів не більше 1 особа на 5 м кв, заповненість залів у кінотеатрах та театрах не більше 50 відсотків, перевезення пасажирів у громадському транспорті за кількістю місць для сидіння.

У жовтій зоні окрім обмежень, які діють зеленій зоні, буде обмежене відвідування установ соціального захисту, де перебувають люди похилого віку. У помаранчевій - заборонена робота закладів розміщення (крім готелів), діяльність розважальних закладів, ресторанів вночі, планова госпіталізація, дитячих таборів, масові заходи можуть проводитись з розрахунку не більше 1 людини на 20 кв. м.

В червоній зоні заборонена робота громадського транспорту, закладів освіти, ресторанів та ТРЦ.

За словами Максима Степанова, перехід в ту чи іншу зону відбуватиметься при перевищенні показників 5 днів поспіль.

Засідання комісії буде проводитись кожної п'ятниці. За результатами аналізу ситуації в регіонах будуть визначатись рівні розповсюдження коронавірусу. Епідемічні показники на рівні районів та міст обласного значення за посиланням.

Раніше Кабмін опублікував нові правила адаптивного карантину, які будуть діяти до 31 серпня. Всі регіони поділено на зелену, жовту, помаранчеву і червону зони.

До слова, влада Луцька відмовляється посилювати карантин, незважаючи на знаходження в «червоній зоні».

Раніше у Тернополі відмовилися посилювати карантин.