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    Політика

    Тимошенко запропонувала п’ять питань для опитування, яке анонсував Зеленський

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    Юлія Тимошенко&nbsp;вважає: якщо президенту хочеться &laquo;почути кожного&raquo;, то треба затвердити закон про референдум - Тимошенко запропонувала п’ять питань для опитування, яке анонсував Зеленський
    Юлія Тимошенко вважає: якщо президенту хочеться «почути кожного», то треба затвердити закон про референдум
    Фото: Уніан

    «Опитування, так опитування!» – зазначила Тимошенко

    Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко озвучила свій варіант запитань для опитування, яке анонсував на 25 жовтня президент Володимир Зеленський.

    Тимошенко зазначила, що «опитування», яке не передбачено жодним законом, не буде мати ніяких правових наслідків і довіри від людей».

    Голова «Батьківщини» вважає: якщо президенту хочеться «почути кожного», то треба затвердити закон про референдум – який, попри обіцянки, влада не спромоглася ухвалити вже 17 місяців – і винести на всенародне голосування п’ять запитань, які справді хвилюють людей:

    1. Чи підтримуєте ви розпродаж української землі?
    2. Чи підтримуєте ви легалізацію грального бізнесу?
    3. Чи вірите ви, що прийде весна, якою будуть саджати?
    4. Чи підтримуєте ви курс президента на розпродаж країни та запровадження зовнішнього управління?
    5. Чи вважаєте ви, що президент не виконав жодної обіцянки і має піти?

    «Опитування, так опитування!» – зазначила Юлія Тимошенко.

    Нагадаємо, що Зеленський заявив, що українцям на виборчих дільницях 25 жовтня поставлять п'ять питань.

    У Комітеті виборців попередили, що всеукраїнське опитування у день виборів суперечить закону.

    Ініціативу також прокоментував політолог Дмитро Корнійчук.

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    Юлія Тимошенко Батьківщина соцопитування вибори референдум політика Володимир Зеленський президент влада
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