Зеленський заявив, що українцям на виборчих дільницях 25 жовтня поставлять п'ять питань
Президент не уточнив, які питання поставлять українцям на виборчих дільницях
Українцям поставлять п'ять питань на виборчих дільницях 25 жовтня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.
«25 жовтня на виборчій дільниці я поставлю тобі п’ять важливих питань. Про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті. Про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами. Про те, що раніше нас ніколи не питали. П’ять важливих питань, щоб дізнатися твою думку», – сказав Зеленський.
Він не уточнив, які питання поставлять українцям на виборчих дільницях.
«До речі, які будуть питання? Про це пізніше», – додав президент.
Як повідомлялося, президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда сьогодні, 13 жовтня, відвідають Одесу.