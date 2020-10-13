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    Зеленський заявив, що українцям на виборчих дільницях 25 жовтня поставлять п'ять питань

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    25 жовтня на виборчій дільниці я поставлю тобі п&rsquo;ять важливих питань: про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, - Зеленський - Зеленський заявив, що українцям на виборчих дільницях 25 жовтня поставлять п'ять питань
    25 жовтня на виборчій дільниці я поставлю тобі п’ять важливих питань: про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, - Зеленський

    Президент не уточнив, які питання поставлять українцям на виборчих дільницях

    Українцям поставлять п'ять питань на виборчих дільницях 25 жовтня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

    «25 жовтня на виборчій дільниці я поставлю тобі п’ять важливих питань. Про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті. Про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами. Про те, що раніше нас ніколи не питали. П’ять важливих питань, щоб дізнатися твою думку», – сказав Зеленський.

    Він не уточнив, які питання поставлять українцям на виборчих дільницях.

    «До речі, які будуть питання? Про це пізніше», – додав президент.

    Як повідомлялося, президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда сьогодні, 13 жовтня, відвідають Одесу.

    вибори Володимир Зеленський президент
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