Політична афера? Політолог пояснив, навіщо Банкова влаштовує опитування під час виборів 25 жовтня



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Експерт вважає, що Зеленського умовили на цю авантюру

«Влада імітує прийом «почути кожного», щоб випустити соціальний пар невдоволення Зеленським», – Корнійчук

Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення в день місцевих виборів, 25 жовтня, «всенародного опитування», але воно не матиме жодних наслідків, оскільки не матиме статусу всеукраїнського референдуму. Так ініціативу глави держави прокоментував політолог Дмитро Корнійчук.

Експерт зазначив, що Володимир Зеленський висуваючи відповідну ініціативу намагається зробити підміну понять.

«Опитування (яке торкнеться і Донбасу) – це не референдум. І не має юридичної сили. Тобто під виглядом опитування влада буде імітувати «почути кожного», щоб запитати соціальний пар невдоволення Зеленським, який плює на думку народу. А потім це «опитування» спустять в унітаз. Адже це ж не референдум, результати якого зобов'язані юридично втілити в життя», – пояснює Корнійчук.

Крім того, експерт вважає, що Зеленського умовили на цю авантюру, пообіцявши, що цей крок підвищить йому рейтинг і явку «зеленого» електорату на місцевих виборах.

«Ви тільки подивіться на цих «геніїв політтехнологій» на Банковій. Які на чолі з Єрмаком «впарили» Зеленському це опитування. Розповідаючи байки, що це підвищить йому рейтинг і явку «зеленого» електорату. Ну, а самі просто вкрадуть на опитуванні гроші», – зазначив Корнійчук.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що українцям на виборчих дільницях 25 жовтня поставлять п'ять питань.