У Зеленського з’явились питання до народу

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Зеленський обіцяв під час президентської кампанії радитись із ключових питань з народом Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Одночасно з місцевими виборами пройде опитування з «таємними» питаннями

Президент Володимир Зеленський сьогодні зранку приголомшив черговою креативною ідеєю. Менш ніж за два тижні до місцевих виборів глава держави в своєму відеозверненні анонсував, що одночасно з голосуванням буде проведене всеукраїнське опитування. Питання до народу Зеленський обере сам.

«25 жовтня на виборчій дільниці я поставлю тобі п’ять важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємось з друзями, батьками або таксистами, – повідомив президент. – Чи не вперше в історії незалежності ми запитаємо: «А що думаєш ти?». Питання, що будуть винесені на опитування, пообіцяли оприлюднити пізніше. Причому це задоволення розтягнуть – Зеленський анонсуватиме по одному питанню на день.

В Офісі президента згодом розлого додали, що запропоноване президентом загальнонаціональне опитування «дасть можливість кожному громадянину висловитися про те, що справді важливо для нашого суспільства, щоб на рівні всієї держави можна було засвідчити суспільну думку без її корегування різними ангажованими «експертами» та політиками з понад 20-річним стажем маніпуляції народними очікуваннями».

Однотипна кампанія «Слуг народу» по країні створює ілюзію, що від думки громадян багато чого залежить

Ідея-фікс

Нагадаємо, спроби узаконити опитування під час виборів тривали в парламенті кілька днів на початку вересня. Спочатку ідею наділити Центральну виборчу комісію проводити опитування громадської думки запропонував голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Відповідну правку намагалися внести разом з іншими технічними змінами до Виборчого кодексу, які мали б спростити роботу виборчих комісій. Корнієнко аргументував це тим, що команда Зеленського обіцяла під час виборів дати зелене світло народовладдю. Але цю пропозицію при розгляді на комітеті не зрозуміли навіть колеги Корнієнка з фракції, не кажучи вже про опозицію, і вона була провалена. У відповідь ображене керівництво «слуг» дало відмашку фракції взагалі завалити зміни до кодексу.

Але від нав’язливої ідеї «опитувати народ» не відмовились – наступним кроком «слуги» вирішили пропхати її через зміни до закону про ЦВК . Відповідний законопроєкт №4043 отримав негативний висновок головного науково-експертного управління парламенту, яке зазначило, що подібна процедура може ввести виборців в оману, бо буде сприйматись як референдум. Також експерти зауважили, що проведення опитування одночасно з виборами надає великий простір для маніпуляцій громадською думкою. Втім, незважаючи на цей розгромний висновок, комітет законопроєкт таки ухвалив. Але лише після того, як в ситуацію втрутився особисто Зеленський. Щоправда, вплинути на депутатів, аби провести скандальний законопроєкт через парламентську залу, не зміг навіть він.

Таку наполегливість Офісу президента та його зацікавленість в цій технології можна пояснити кількома факторами.

Перше. Зеленський обіцяв під час президентської кампанії радитись із ключових питань з народом. Президентський законопроєкт про референдум довгий час знаходився на доопрацюванні перед другим читанням, обріс тисячами правок, тож було вирішено піти шляхом імітації референдуму. Тим більше що опитування – чисто консультативна річ, яка не матиме жодних правових наслідків. Але виборець може відчути свою причетність до вирішення серйозних державних проблем. До того ж, оголошення одного питання на день, коли до виборів лишилось менше двох тижнів, дозволить президенту та його політичній силі постійно перебувати на слуху.

Друге. «Слуги» не приховують, що хочуть за допомогою цього інструмента підвищити явку, яка зазвичай на місцевих виборах невисока. В Офісу президента є розрахунок, що проведення опитування дасть можливість залучити на дільниці молодь, яку вони «по дефолту» вважають електоратом «Слуги народу».

Третє. Вочевидь, як мінімум одне з п’яти питань буде так чи інакше стосуватися проблеми окупованих територій, і таким чином Банкова, грамотно його сформулювавши, може отримати на руки аргумент для подальшого замирення з Кремлем. У законопроєкті, що пропонували «слуги», містився пункт, що на опитування не можуть виноситись питання, які стосуються окупованих територій. Але його за бажання можна було легко обійти з допомогою словесної казуїстики. Тепер же, після провалу законопроєкту і виведення цього опитування за рамки виборчого законодавства, руки у організаторів взагалі розв’язані.

«Як неофіційний тренінг того, як це проводити в майбутньому, опитування можна спробувати, нічого страшного в ньому нема, – вважає політолог Володимир Фесенко. – Як електоральна технологія це також має право на життя. Але в такому випадку обов’язково з цих п’яти питань мають бути як мінімум пара, пов’язаних з молодіжною тематикою, бо це – електорат «Слуги народу».

Хто, де, коли?

Тепер щодо запитань, які породжує президентська ініціатива, а їх куди більше, ніж п’ять, які нам обіцяють винести на опитування.

Головне з них – якщо закон забороняє проводити це опитування під егідою ЦВК, то як саме все це відбуватиметься? Близький до «зеленої» команди член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко розповів, що опитування буде проводитись поза межами виборчих дільниць за допомогою волонтерів. Якось одразу згадується нещодавнє голосування за зміни до російської конституції, де галочки ставили просто у дворах на пеньках та багажниках машин. Координуватиме процес заступник голови Адміністрації президента Кирило Тимошенко. Чим опитування в такому форматі відрізнятиметься від екзит-полу чи звичайного соціологічного дослідження, якими займаються відповідні служби?

Далі – хто буде рахувати результати, якщо це не будуть члени виборчих комісій? Чи все-таки до опитування будуть залучені професійні соціологи, тільки замовником їхніх послуг буде сам президент? Навіть якщо буде обрана така процедура, яка, в принципі, не має викликати питань, – хто оплачуватиме банкет? За якою статтею держбюджету на цей захід будуть виділені кошти? Чи у нього будуть якісь приватні спонсори?

Мабуть, на більшість цих питань ми скоро отримаємо відповіді. Але сам факт оголошення опитування за 10 днів до його проведення має дуже дивний вигляд, навіть якщо це лише черговий піар-хід. Які такі серйозні питання можна обдумати та обговорити за такий короткий термін? Коли агітувати за чи проти? Якщо, звісно, це не будуть питання виключно а-ля «Чи хочете ви миру в усьому світі?»

Поки відомо, що перше питання від президента до народу пролунає вже 14 жовтня – на День захисника України.

Павло Вуєць, «Главком»