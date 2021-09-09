Тищенка можуть виключити зі «Слуги народу»

Через бійку з Гео Леросом

Питання про виключення нардепа Миколи Тищенка зі «Слуги народу» може бути розглянуто на засіданні фракції. Про це в ефірі програми «Народ проти» на каналі «Україна 24» сказав депутат від «Слуги народу» Олександр Качура.

«У нас є регламентні процедури, ми це питання обговоримо. Мені соромно за дії окремих колег. Ми в парламентсько-президентській республіці живемо, де потрібно з'ясовувати стосунки відповідно до регламенту. Думаю, що якщо буде необхідність, ми розглянемо це питання (про виключення Тищенко - ред.) на наступному засіданні фракції», – сказав Качура.

У той же час нардеп вважає, що в конфлікті винен і позафракційний депутат Гео Лерос.

«Парламентський комітет встановить провину, а моя особиста позиція з цього приводу, що давайте будемо чесними, не можна і так діяти з точки зору букви закону, і коли виступають під час розгляду питання і озвучують інші якісь речі, це теж не передбачено регламентом», – сказав Качура.

Нагадаємо, 9 вересня Лерос виступав з трибуни Верховної Ради. Його слова, які стосувалися Володимира Зеленського і Андрія Єрмака, обурили Тищенка. Він підійшов до трибуни і силою витягнув Лероса, але бійку зупинили інші депутати і спікер Дмитро Разумков. Після цього Лерос закінчив виступ.

Згодом Микола Тищенко розповів, що вважає Лероса зрадником, яких ненавидить із самого дитинства, оскільки він потрапив до парламенту завдяки президенту Зеленському, але потім «став відпрацьовувати гроші своїх політичних спонсорів».