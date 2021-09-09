Нардепи Тищенко та Гео Лерос влаштували «танці» у Верховній Раді (фото)

Лерос критикував діяльність Офісу Зеленського, а Тищенку це не сподобалось

Депутати почубилися біля трибуни парламенту

Заступнику голови фракції «Слуга народу» Миколі Тищенку не сподобалася критика на адресу Офісу Зеленського, яку висловлював з трибуни Верховної Ради колишній «слуга народу», а наразі позафракційний депутат Гео Лерос. Тому він вирішив просто підійти до Лероса та відтягнути його від трибуни. Цей «танець» нардепів зафіксували фотографи.

Спочатку Тищенко підійшов до трибуни і намагався вивести Лероса з-за трибуни. На підтримку Лероса підійшли депутати з різних фракцій парламенту.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав Тищенка відійти від трибуни. Спікер зазначив, що якщо Лерос буде «щось погане казати», то він припинить його виступ.

Разумков також зауважив, що такі методи є неприйнятними для народних депутатів.

Також із сесійної зали на адресу Тищенка лунали вигуки: «Микола ти не правий!».

Разумков оголосив перерву на 15 хвилин, але відразу скасував її, і парламент продовжив розгляд звіту тимчасової слідчої комісії щодо роботи «Укрзалізниці».

Лерос завершив свій виступ на трибуні.

До слова, схожа ситуація трапилась у 2015 році. Під час виголошення промови-звіту прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком у залі Верховної Ради сталася сутичка.

Народний депутат Олег Барна, який був членом фракції Блок Петра Порошенка, спробував винести з-за трибуни на руках промовця. Згодом Барна пояснив свій вчинок тим, що Яценюк, на його думку, повинен піти з посади прем'єра, інакше його «винесуть люди».

До слова, за два роки Ради кожен п’ятий «слуга народу» став фігурантом гучного скандалу.

Нещодавно брат Єрмака виграв апеляцію в нардепа Лероса.

Раніше Лерос виграв у Тищенка апеляцію в суді щодо захисту честі та гідності.