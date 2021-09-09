Тищенко знайшов виправдання своїй ганебній поведінці в Раді

Відомо, що нардепи негативно ставляться один до одного

Депутат назвав колегу зрадником та звинуватив у «непередбачуваній поведінці»

Народний депутат від партії «Слуга народу» Микола Тищенко пояснив, чому почубився зі своїм колегою, ексчленом тієї ж фракції, а нині позафракційним нардепом Гео Леросом. Свою поведінку пояснив у дописі на Facebook.

Тищенко розповів, що вважає Лероса зрадником, яких ненавидить із самого дитинства, оскільки він потрапив до парламенту завдяки президенту Зеленському, але потім «став відпрацьовувати гроші своїх політичних спонсорів».

«Сьогоднішні дії Лероса досить передбачувані. Після того, як в парламенті почали обговорювати корупцію та неефективне управління в «Укрзалізниці», зрадник просто вирішив перевести тему. І не придумав нічого кращого, як ображати президента – ту людину, в чиїй команді він взагалі потрапив до парламенту», – обурюється депутат.

Він також заявляє, що нікому не дозволить ображати «нашого президента та моїх побратимів по парламенту».

Нагадаємо, бійка Тищенка та Лероса відбулася у Верховній Раді через те, що заступнику голови фракції «Слуги народу», вочевидь, не сподобалася критика Лероса з парламентської трибуни на адресу президента Зеленського.

Микола Тищенко неодноразово потрапляв у скандали та неоднозначні ситуації у Раді. Якось Тищенко спробував закрити ноутбук віцеспікеру Ради Руслану Стефанчуку. Частина депутатів підтримала Тищенка, радісно вигукуючи: «Коля, Коля!» – і дала йому «п'ять».

Також влітку сталася сутичка між представником «Слуги народу» та членом «Опозиційної платформи – За життя». Депутат від ОПЗЖ Ілля Кива та «слуга» Микола Тищенко почали чубитися, їх намагалися розборонити інші народні обранці.

Також «слуга» Тищенко побився з депутатом Олександром Куницьким у приміщенні Верховної Ради. Інцидент стався 29 червня у їдальні.

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