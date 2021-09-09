Напад Тищенка на Лероса. Про свободу слова, кумівство та справу «вагнерівців»

Якщо вас пограбували в переході, то треба посадити у в'язницю і злодія, і вас?

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Тищенко напал на Лероса в Раде. Не давал ему выступать с трибуны.

Стыдно.

Это и про свободу слово. И про интеллектуальное развитие. И про операцию Вагнеровцы, которой так не было, что уже весь мир знает, как ее не было.

Это и про кумовство. Которое победили.

Дальше больше.

Выходит Арахамия и предлагает отстранить их обоих.

Я стесняюсь, спросить, а за что отстраняют жертву нападения?

Если вас ограбили в переходе, то надо посадить в кутузку и вора и вас?

Если какой-то чиновник слямзил вашу диссертацию, то это значит, что вы тоже виноваты в плагиате?

Это ведь как Россия напала на Украину. Россия отжала Крым.

А теперь говорят «давайте дружить» и «давайте начинать с чистого листа» и «крымская платформа – это русофобия».

Надо встретится посередине. Прийти к компромиссу.

Один в один.

Тищенко напал на Лероса чтобы не дать ему сказать с трибуны. Чтобы тот не говорил о вагнеровцах. И теперь Арахамия предлагает лишить Лероса слова, чтобы он не мог говорить о вагнеровцах?

Феерично.

На следующем этапе предлагаю ввести санкции против CNN. За распространения российской пропаганды. Они же на ФСБ работают?

Джерело: блог Сергія Фурси

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