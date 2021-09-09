Напад Тищенка на Лероса. Про свободу слова, кумівство та справу «вагнерівців»
Якщо вас пограбували в переході, то треба посадити у в'язницю і злодія, і вас?
Мовою оригіналу
Тищенко напал на Лероса в Раде. Не давал ему выступать с трибуны.
Стыдно.
Это и про свободу слово. И про интеллектуальное развитие. И про операцию Вагнеровцы, которой так не было, что уже весь мир знает, как ее не было.
Это и про кумовство. Которое победили.
Дальше больше.
Выходит Арахамия и предлагает отстранить их обоих.
Я стесняюсь, спросить, а за что отстраняют жертву нападения?
Если вас ограбили в переходе, то надо посадить в кутузку и вора и вас?
Если какой-то чиновник слямзил вашу диссертацию, то это значит, что вы тоже виноваты в плагиате?
Это ведь как Россия напала на Украину. Россия отжала Крым.
А теперь говорят «давайте дружить» и «давайте начинать с чистого листа» и «крымская платформа – это русофобия».
Надо встретится посередине. Прийти к компромиссу.
Один в один.
Тищенко напал на Лероса чтобы не дать ему сказать с трибуны. Чтобы тот не говорил о вагнеровцах. И теперь Арахамия предлагает лишить Лероса слова, чтобы он не мог говорить о вагнеровцах?
Феерично.
На следующем этапе предлагаю ввести санкции против CNN. За распространения российской пропаганды. Они же на ФСБ работают?
Джерело: блог Сергія Фурси