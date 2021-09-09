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    Думки вголос

    Напад Тищенка на Лероса. Про свободу слова, кумівство та справу «вагнерівців»

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

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    Тищенко напав на Лероса в Раді після критики Зеленського - Напад Тищенка на Лероса. Про свободу слова, кумівство та справу «вагнерівців»
    Тищенко напав на Лероса в Раді після критики Зеленського
    Фото Андрія Якобчука

    Якщо вас пограбували в переході, то треба посадити у в'язницю і злодія, і вас?

    Мовою оригіналу

    Тищенко напал на Лероса в Раде. Не давал ему выступать с трибуны.

    Стыдно.

    Это и про свободу слово. И про интеллектуальное развитие. И про операцию Вагнеровцы, которой так не было, что уже весь мир знает, как ее не было.

    Это и про кумовство. Которое победили.

    Дальше больше.

    Выходит Арахамия и предлагает отстранить их обоих.

    Я стесняюсь, спросить, а за что отстраняют жертву нападения?

    Если вас ограбили в переходе, то надо посадить в кутузку и вора и вас?

    Если какой-то чиновник слямзил вашу диссертацию, то это значит, что вы тоже виноваты в плагиате?

    Это ведь как Россия напала на Украину. Россия отжала Крым.

    А теперь говорят «давайте дружить» и «давайте начинать с чистого листа» и «крымская платформа – это русофобия».

    Надо встретится посередине. Прийти к компромиссу.

    Один в один.

    Тищенко напал на Лероса чтобы не дать ему сказать с трибуны. Чтобы тот не говорил о вагнеровцах. И теперь Арахамия предлагает лишить Лероса слова, чтобы он не мог говорить о вагнеровцах?

    Феерично.

    На следующем этапе предлагаю ввести санкции против CNN. За распространения российской пропаганды. Они же на ФСБ работают?

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ФСБ партія Слуга народу Микола Тищенко Гео Лерос вагнергейт
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    Напад Тищенка на Лероса. Про свободу слова, кумівство та справу «вагнерівців»