  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    «Слуга» Тищенко поділився з нардепами у Раді підозрілим напоєм (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У пляшці з-під води &laquo;Боржомі&raquo; була коричнева рідина - «Слуга» Тищенко поділився з нардепами у Раді підозрілим напоєм (відео)
    У пляшці з-під води «Боржомі» була коричнева рідина
    Фото: Скріншот відео/Facebook

    На відео видно, як колеги п’ють незрозумілий коктейль по черзі з однієї пляшки

    Народний депутат Микола Тищенко під час голосування у Раді поділився з колегами незрозумілим напоєм. У пляшці з-під води «Боржомі» була коричнева рідина. Відео про це з’явилося на сторінці Яна Доброносова у Facebook.

    На відео видно, як колеги п’ють незрозумілий коктейль по черзі з однієї пляшки.

    Як відомо, Микола Тищенко неодноразово потрапляв у скандали та неоднозначні ситуації у Раді. Якось Тищенко спробував закрити ноутбук віце-спікеру Ради Руслану Стефанчуку. Частина депутатів підтримала Тищенка, радісно вигукуючи: «Коля, Коля!» – і дала йому «п'ять».

    Також 17 червня сталася сутичка між представником «Слуги народу» та членом «Опозиційної платформи – За життя». Депутат від ОПЗЖ Ілля Кива та «слуга» Микола Тищенко почали чубитися, їх намагалися розборонити інші народні обранці.

    Наприкінці червня «слуга» Тищенко побився з депутатом Олександром Куницьким у приміщенні Верховної Ради. Інцидент стався 29 червня у їдальні.

    Читайте також:

    Теги: депутат вода Микола Тищенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Слуга» Тищенко поділився з нардепами у Раді підозрілим напоєм (відео)