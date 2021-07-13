«Слуга» Тищенко поділився з нардепами у Раді підозрілим напоєм (відео)

На відео видно, як колеги п’ють незрозумілий коктейль по черзі з однієї пляшки

Народний депутат Микола Тищенко під час голосування у Раді поділився з колегами незрозумілим напоєм. У пляшці з-під води «Боржомі» була коричнева рідина. Відео про це з’явилося на сторінці Яна Доброносова у Facebook.

На відео видно, як колеги п’ють незрозумілий коктейль по черзі з однієї пляшки.

Як відомо, Микола Тищенко неодноразово потрапляв у скандали та неоднозначні ситуації у Раді. Якось Тищенко спробував закрити ноутбук віце-спікеру Ради Руслану Стефанчуку. Частина депутатів підтримала Тищенка, радісно вигукуючи: «Коля, Коля!» – і дала йому «п'ять».

Також 17 червня сталася сутичка між представником «Слуги народу» та членом «Опозиційної платформи – За життя». Депутат від ОПЗЖ Ілля Кива та «слуга» Микола Тищенко почали чубитися, їх намагалися розборонити інші народні обранці.

Наприкінці червня «слуга» Тищенко побився з депутатом Олександром Куницьким у приміщенні Верховної Ради. Інцидент стався 29 червня у їдальні.