Стало відомо, чому Тищенко напав на Гео Лероса (відео)

Тищенко напав на Лероса в Раді після критики Зеленського

Лерос заявив, що українцям цікаво знати, хто злив спецоперацію щодо «вагнерівців»

Стало відомо, що стало причиною штовханини біля трибуни між народними депутатами Гео Леросом та Миколою Тищенком.

Як видно на відео, яке оприлюднюють депутати, Тищенко зірвав виступ з трибуни Лероса, де той говорив про «вагнерівців» та закликав президента Володимира Зеленського звітувати у парламенті.

Лерос заявив, що українцям цікаво знати, «хто злив цю спецоперацію».

Як повідомляв «Главком», заступнику голови фракції «Слуга народу» Миколі Тищенку не сподобалася критика на адресу Офісу Зеленського, яку висловлював з трибуни Верховної Ради колишній «слуга народу», а наразі позафракційний депутат Гео Лерос. Тому він вирішив просто підійти до Лероса та відтягнути його від трибуни. Цей «танець» нардепів зафіксували фотографи.

До слова, за два роки Ради кожен п’ятий «слуга народу» став фігурантом гучного скандалу. Раніше Лерос виграв у Тищенка апеляцію в суді щодо захисту честі та гідності.

8 вересня розслідування від CNN, підтвердило, що операція з «вагнерівцями» таки була. В той же день, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав цей матеріал поширенням «дезінформації від ФСБ».

Нагадаємо, американська телекомпанія CNN оприлюднила публікацію про спецоперацію із затримання терористів з російської ПВК Вагнера, яка була зірвана влітку 2020 року. За даними CNN, це була операція українських спецслужб, які планували захопити бойовиків, причетних до воєнних злочинів, у тому числі до збиття літака MH-17.

Видання з посиланням на свої джерела стверджує, що американці надавали технічну допомогу у проведення цієї спецоперації українським колегам. За даними видання, спецоперація була зірвана, коли за кілька годин до вильоту з Мінська бойовиків раптом затримали білоруські спецслужби.

Як уже повідомлялося, США допомагали Україні при проведенні операції з затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».

Bellingcat опитало «вагнерівців» для фільму про спецоперацію, яку готувала Україна проти найманців із РФ, які воювали на Донбасі.

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