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    Політика

    «Треба міняти, міняти, міняти»: Зеленський анонсував «велику подорож у кадрові зміни»

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    Володимир Зеленський&nbsp;заявив, що у владі зміниться ще&nbsp;багато кадрів - «Треба міняти, міняти, міняти»: Зеленський анонсував «велику подорож у кадрові зміни»
    Володимир Зеленський заявив, що у владі зміниться ще багато кадрів

    Президент України вірить, що за його каденції у країни буде сформований новий імідж.

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що для формування ідеальної команди та позитивного іміджу країни у владі повинні будуть зміниться ще багато кадрів.

    Про це він заявив у інтерв'ю ізраїльському «9 каналу».

    «Я впевнений, що нас чекає велика подорож у кадрові зміни, і це нормально. Треба міняти, міняти, міняти. Підбирати ідеальну команду», - заявив президент.

    Зеленський зазначив, що він хоче завершити війну в Україні та зруйнувати образ країни, в якій «корупціонер сидить на корупціонері».

    «Я хочу завершити війну, хочу поміняти імідж України, яким займалися всі навколо, показуючи, що це корупційна країна і тут корупціонер на корупціонері. Ми зміною людей, зміною еліт, зміною уряду показуємо це, що ми інша країна. І не тільки зараз кадровими змінами, які будуть багато разів змінюватися», - повідомив глава держави.

    Президент України вірить, що за його каденції у країни буде сформований новий імідж.

    До слова, Зеленський не прийняв відставку прем’єра Олексія Гончарука, бо він – «хороша машина».

    корупція в Україні кадрові зміни політика Володимир Зеленський Україна президент
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