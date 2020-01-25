«Треба міняти, міняти, міняти»: Зеленський анонсував «велику подорож у кадрові зміни»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський заявив, що у владі зміниться ще багато кадрів

Президент України вірить, що за його каденції у країни буде сформований новий імідж.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для формування ідеальної команди та позитивного іміджу країни у владі повинні будуть зміниться ще багато кадрів.

Про це він заявив у інтерв'ю ізраїльському «9 каналу».

«Я впевнений, що нас чекає велика подорож у кадрові зміни, і це нормально. Треба міняти, міняти, міняти. Підбирати ідеальну команду», - заявив президент.

Зеленський зазначив, що він хоче завершити війну в Україні та зруйнувати образ країни, в якій «корупціонер сидить на корупціонері».

«Я хочу завершити війну, хочу поміняти імідж України, яким займалися всі навколо, показуючи, що це корупційна країна і тут корупціонер на корупціонері. Ми зміною людей, зміною еліт, зміною уряду показуємо це, що ми інша країна. І не тільки зараз кадровими змінами, які будуть багато разів змінюватися», - повідомив глава держави.

Президент України вірить, що за його каденції у країни буде сформований новий імідж.

До слова, Зеленський не прийняв відставку прем’єра Олексія Гончарука, бо він – «хороша машина».