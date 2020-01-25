Зеленський не прийняв відставку Гончарука, бо він – «хороша машина»



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Володимир Зеленський та Олексій Гончарук

Глава держави вважає, що Гончарук «молодий» і «дуже потрібний цій країні, цьому часу»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не прийняв відставку прем'єрміністра Олексія Гончарука, тому що «всьому є об'єктивні причини».

Про це він сказав в інтерв'ю ізраїльському «9 каналу».

«Залишив (Гончарука на посаді - ред). Я вважаю, що всьому є об'єктивні причини. Як сказати...Як хороша машина. Він - хороша машина. Він не наїздив ще ту кількість кілометрів, після якої ви міняєте автомобіль. І це не тому що я його зараз порівнюю з річчю. Це просто алегорія», - сказав він.

Глава держави вважає, що Гончарук «молодий» і «дуже потрібний цій країні, цьому часу».

«Речі, які ми обговорили, нюанси, він повинен їх змінити. Він втомиться - він піде. Він не впорається - він звільнить це крісло. Це справедливо», - додав Зеленський.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 17 січня розглянув звернення Олексія Гончарука про відставку з посади прем’єр-міністра і вирішив дати шанс уряду, доручивши виконати низку завдань. Серед них - представити главі держави нову концепцію зарплат керівників міністерств, відомств, державних компаній та їхніх заступників з урахуванням ситуації в країні, врегулювати ситуацію з преміями топменеджерів НАК «Нафтогаз України», провести в уряді кадрові зміни, переформатувати окремі центральні органи виконавчої влади, налагодити співпрацю з парламентом.

Нагадаємо, в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Згодом у мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем'єра Олексія Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

Потім у мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України.

Пресслужба Кабінету міністрів заявила, що не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.

У «Слузі народу» вважають оприлюднення записів проти Олексія Гончарука провокацією групи Ігоря Коломойського.