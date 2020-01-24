Зеленський літав в Оман за приватні кошти, але в Офісі президента не знають деталей документ



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В Офісі президента не повідомили, хто літав з Володимиром Зеленським у Оман

Запити ЗМІ про вартість перельотів і проживання Зеленського ОФіс президента передав до Державного управління справами, але в ДУС заявили, що не здійснювали оплату витрат

В Офісі президента не повідомили, хто літав з Володимиром Зеленським у Оман у січні 2020 року.

Про це сказано в повідомленні відомства у відповідь на запит УП.

У відповіді йдеться про те, що запити про вартість перельотів і проживання Зеленського передали до Державного управління справами.

В Офісі президента заявили, що у них відсутня інформація «щодо решти порушених у Вашому запиті питань».

Журналісти у своєму запиті до Офісу президента просили надати інформацію про склад української делегації, яка була в Омані, повідомити вартість проживання і перельотів української делегації й повідомити, чи підписувалися під час візиту в Оман якісь офіційні двосторонні документи.

Документ клікабельний

Натомість у Державному управлінні справами у відповідь на запит видання «Тексти» повідомили, що ДУС «не здійснювало оплату витрат, пов'язаних із перебуванням президента України Зеленського в Омані в січні 2020 року, та не забезпечувало організацію перевезення повітряними суднами Державного Авіаційного підприємства «Україна».

З цього випливає, що Зеленський літав в Оман за приватні кошти.

«З одної сторони, це дуже добре: на поїздку чи то з метою відпочинку, чи то для офіційних зустрічей, яка вимагає десятки тисяч доларів лише за переліт, не витрачено коштів платників податків. З іншої сторони, схоже на те, що президент Зеленський порушив закон України «Про запобігання корупції», адже не задекларував поїзду», - пише ЗМІ.

Нагадаємо, голова фракції «Слуга народа» Давид Арахамія в інтерв’ю «Главкому» висловив припущення, що президент Володимир Зеленський їздив до Оману за свої гроші.

Як повідомлялося, вранці 5 січня президент Володимир Зеленський з родиною залишив Україну і без розголосу поїхав відпочивати в Оман. Там Зеленський відпочивав на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни – міста Маската.

Проживав президент в п’ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель – один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).

9 січня Зеленський повернувся з Оману на бізнес-джеті. Журналісти видання Тексти.org.ua перевірили дані прибуття літака в аеропорт Жуляни, і визначили що рейсом з Маскату в 2:37 ночі прибув літак Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000, з хвостовим номером 9H-VJN.

Вартість оренди такого чартера може складати від 8.5 до 10 тис. доларів США за годину. Лише за чистий час перельоту з Маскату у Київ довжиною 7.5 годин, Зеленський мав заплатити від 63 до 75 тисяч доларів.

До відома, Зеленський досі не задекларував свій відпочинок в Омані, як і перельоти чартерами.