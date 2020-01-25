Зеленський пояснив, навіщо потрібен прямий діалог з Путіним



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Володимир Зеленський та Володимир Путін під час зустрічі Нормандської четвірки

Президент України зазначив, що повернення людей для нього є важливішим, ніж питання етикету: «дипломатично чи ні»

Тільки прямий діалог з президентом Росії Володимиром Путіним дозволяє повернути на батьківщину утримуваних на окупованому Донбасі та на території РФ українців.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ізраїльському «9 каналу».

«Повернення моряків та кораблів – питання, пов'язані з Мінськом і нормандським форматом. Це прямий діалог між мною і президентом РФ», – зазначив президент України.

За його словами, немає іншого способу закінчити війну та повернути в Україну полонених.

«Є люди, які на тій стороні перебувають у тюрмах, українці, активісти, кримчани, яких перевезли на територію Росії», – додав Зеленський.

Він наголосив, що про такі питання слід говорити з тим, хто «вирішує все в Росії».

«По-іншому нічого ми не закінчимо, нікого не повернемо. Є люди, які на тій стороні знаходяться в тюрмах там. Різні, наші люди, українці, активісти, кримчани, яких перевезли на територію Росії. Значить з ким мені їх вирішувати? Мені треба їх вирішувати з тим, хто все вирішує там. Це президент Російської Федерації. Я по-іншому людей не заберу», - переконаний глава держави.

Президент також зазначив, що повернення людей для нього є важливішим, ніж питання етикету: «дипломатично чи ні».

Нагадаємо, 23 січня у Кремлі відхрестилися від зустрічі Зеленського і Путіна в Ізраїлі.

Ранішеповідомлялось, Володимир Зеленський і Володимир Путін можуть зустрітися в Ізраїлі, куди 23 січня приїдуть з нагоди 75-річчя визволення в'язнів концтабору Освенцим. В Офісі українського президента не виключили, що зустріч українського та російського президента може відбутися.

Проте Зеленський вирішив віддати своє місце та місця делегації України на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію.