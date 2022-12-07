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Трьох суддів Конституційного суду відправлено у відставку

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Трьох суддів Конституційного суду відправлено у відставку
Уже тривалий час в Конституційному суді триває затягування з обранням голови
фото з відкритих джерел

Звільнення може змінити баланс сил у суді на користь Банкової

Сьогодні, 7 грудня, відбулося спеціальне пленарне засідання Конституційного суду. Трьох суддів Ігоря Сліденка, Сергія Саса та Ірину Завгородню відправили у відставку. Про це інформує джерело «Главкома» у Конституційному суді.

Таким чином, Велика палата Конституційного суду задовольнила заяви, які подали вказані судді.

Усі троє суддів були призначені Верховною Радою: Сергій Сас  та Ігор Сліденко – у березні 2014 року відразу після Революції Гідності, Ірина Завгородня – у вересні 2018 року. Вони активно виступали за проведення виборів голови Конституційного суду.

Усі вище вказані судді подали заяви про відставку 25 листопада після того, як вчергове було зірвано спеціальне пленарне засідання з обрання голови Конституційного суду. За інформацією, засідання не відбулося через те, що на нього не з’явилися четверо суддів: Оксана Грищук, яка у переддень взяла відпустку на один день, Олег Первомайський, який раптово захворів (без оформлення лікарняного), Петро Філюк, який ніяк не міг приїхати на засідання (через це засідання перенесли на годину, але він так і не доїхав), Олександр Петришин, який без пояснення причин просто не з’явився на засідання. Відтак, засідання з виборів голови Конституційного суду не відбулося через відсутність кворуму.

У Конституційному суді вважають, що у зриві виборів голови зацікавлений Сергій Головатий, який як старший за віком суддя уже тривалий час виконує обов’язки голови суду, а тепер виконуватиме їх невизначений час. Офіс президента також влаштовує така ситуація, оскільки там, по-перше, там ще не визначилися із своєю кандидатурою на цю посаду, по-друге, задоволені співпрацею з нинішнім в.о. голови Конституційного суду.

Звільнення трьох вказаних суддів у відставку дає можливість Банковій вже у найближчий час завести через парламент до Конституційного суду своїх представників. Тоді баланс сил різко зміниться на користь Офісу президента, що дозволить встановити фактично повний контроль за цим органом.     

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Теги: Конституційний суд суддя парламент

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