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Скасування депутатської недоторканності законне: рішення Конституційного суду

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Скасування депутатської недоторканності законне: рішення Конституційного суду
Конституційну процедуру розгляду, ухвалення та набрання чинності законом не було порушено
фото з відкритих джерел

Тепер у Конституції немає положення про те, що народні депутати не можуть без згоди ВР бути притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані 

Конституційний суд України визнав конституційним закон про скасування депутатської недоторканності. Про це 1 листопада повідомив відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу.

У повідомленні зазначається, що сьогодні на пленарному засіданні Велика палата Конституційного суду України ухвалила рішення у справі щодо конституційного контролю змін до Конституції України, що набрали чинності, за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) закону України «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)».

50 нардепів, які зверталися з поданням, наполягали, що закон є неконституційним, вважаючи, що його було ухвалено з порушенням конституційної процедури. КСУ дійшов висновку, що конституційну процедуру розгляду, ухвалення та набрання чинності законом не було порушено, Конституційний суд України визнав оспорюваний закон таким, що відповідає Конституції України. Суддя-доповідач у цій справі – Віктор Кривенко.

При цьому зазначається, що текст рішення та його резюме буде оприлюднено на офіційному вебсайті Конституційного суду 2 листопада 2022 року.

Нагадаємо, 11 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України» (№ 27-ІХ), ухвалений Верховною Радою 3 вересня. Згідно із законом, стаття 80 Конституції викладається у новій редакції, яка не містить положень про те, що народним депутатам гарантується депутатська недоторканність і вони не можуть без згоди Верховної Ради бути притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

Водночас згідно з новою редакцією статті 80, народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або за висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Саме більшість депутатів фракції «Опозиційна платформа – За життя», яка наразі заборонена в Україні, тоді звернулися з поданням до КСУ, щоб визнати цей закон неконституційним. 

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Теги: закон президент депутатська недоторканність Верховна Рада

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