Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна закликала покарати Конституційний суд РФ за схвалення путінської анексії

Надія Клочко
glavcom.ua
Україна закликала покарати Конституційний суд РФ за схвалення путінської анексії
Суддя Головатий звернувся до Всесвітньої конференції конституційного правосуддя щодо дій РФ
фото з відкритих джерел

Конституційний суд РФ порушив принципи організації, схваливши анексію українських територій

Виконувач обов’язків голови Конституційного суду України (КСУ) Сергій Головатий надіслав до членів Всесвітньої конференції конституційного правосуддя (ВККП) та учасників п’ятого Конгресу ВККП звернення із закликом припинити членство Конституційного суду Росії в цій усесвітній організації після того, як ця установа визнала «договори» про анексію українських територій, повідомляє пресслужба КСУ.

У повідомленні наголошується, що Росія вкотре грубо порушив принципи, на яких засновано ВККП, знову схваливши спробу анексії українських територій.

«Саме напередодні 5-го Конгресу Всесвітньої конференції конституційного правосуддя, темою якого є «Конституційне правосуддя та мир», один із членів Всесвітньої конференції конституційного правосуддя (WCCJ) знову вдався до дій, які цілком несумісні з цілями WCCJ.

2 жовтня 2022 року Конституційний суд Російської Федерації, у той самий спосіб, що й у випадку незаконної анексії українського Криму Росією 2014 року, офіційно визнав законною проголошену Путіним анексію деяких інших частин території України, зокрема Херсонської та Запорізької областей», – зазначається у зверненні Головатого.

Очільник КСУ наголосив, що своєю дією Конституційний суд РФ «продовжує сприяти жорстокій війні Росії проти України, призводячи до численних смертей, звірств, виправдовує військову агресію, геноцид української нації та інші злочини за міжнародним правом, допомагаючи Путіну стерти українську національну ідентичність і воювати до останнього українця».

«Конституційний суд Російської Федерації не можна надалі сприймати як орган правосуддя, що є вірним додержанню демократії, людських прав і правовладдя як на національному, так і міжнародному рівнях. Ця російська інституція перетворилася на слугу імперіалістичного режиму Путіна, що має всі ознаки класичного поняття тиранії та сучасної концепції фашизму.

Від імені Конституційного суду України та особисто звертаюся до всіх вас із проханням ужити всіх можливих заходів, щоб членство Конституційного суду Російської Федерації, який своїми діями офіційно підтримує злочинну владу Путіна та ухвалює рішення, що суперечать загальновизнаним принципам міжнародного права, у Всесвітній конференції конституційного правосуддя було припинено», – звернувся виконувач обов’язків голови КСУ.

Також відомо, що 30 вересня Головатий надіслав лист голові Конституційного суду Індонезії Анвару Усману, що головує у Всесвітній конференції конституційного правосуддя (ВККП), та генеральному секретареві ВККП Шнутцу Рудольфу Дюрру, повідомивши, що Конституційний суд України не буде брати участі в роботі 5-го Конгресу ВККП з огляду на те, що досі Конституційні суди Росії та Білорусі залишаються членами цієї всесвітньої організації.

Нагадаємо, вчора, 2 жовтня, Конституційний суд Росії схвалив пакет документів, підписаних президентом держави-агресорки Володимиром Путіним, про «прийняття до складу РФ» окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Згідно з постановою, як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, «ДНР» і «ЛНР» нібито увійшли до складу Росії в статусі «республік» з російською мовою як державною. Запорізька і Херсонська області вважаються «прийнятими» як окремі суб'єкти зі своїми нинішніми назвами.

30 вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України

Зазначимо, що президент США Джо Байден, коментуючи незаконну анексію Росією українських територій, заявив, що Сполучені Штати надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення контролю над територіями, які захопила РФ.

Також відомо, що 27 країн Євросоюзу оголосили, що ніколи не визнають нову анексію і обіцяють підтримку України, скільки потрібно.

Читайте також: Розіграш джекпоту у Конституційному суді. Стали відомі переможці
Теги: Конституційний суд росія анексія правосуддя

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Австралія розширила санкції проти Росії
Ще одна країна розширює санкції проти Росії через спробу анексії
Вчора, 05:16
Конституційний суд РФ схвалив договори про анексію українських територій
Конституційний суд РФ схвалив анексію українських територій та призначив «вибори»
Вчора, 17:21
МЗС звернулося до міжнародних партнерів щодо санцій проти РФ
Україна закликала партнерів визнати РФ державою-терористом через спробу анексії
1 жовтня, 21:52

Політика

Розвідка повідомила, яке майбутнє чекає на Путіна
Розвідка повідомила, яке майбутнє чекає на Путіна
Держдума РФ підтримала анексію українських територій
Держдума РФ підтримала анексію українських територій
Кордони Херсонської та Запорізької областей. Після поразок Кремль зробив заяву
Кордони Херсонської та Запорізької областей. Після поразок Кремль зробив заяву
Україна закликала покарати Конституційний суд РФ за схвалення путінської анексії
Україна закликала покарати Конституційний суд РФ за схвалення путінської анексії
Скільки громадян підтримують вступ України до НАТО: результати опитування
Скільки громадян підтримують вступ України до НАТО: результати опитування
Народні депутати пропонують надати військовим право виїзду за кордон
Народні депутати пропонують надати військовим право виїзду за кордон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
151K
Загроза запуску ракет: в Україні масштабна повітряна тривога (мапа)
69K
«Ливан наш». Нардеп Тищенко пояснив, хто підлаштував йому конфуз
51K
Контрнаступ ЗСУ. Військові вкотре звернулись до українців із проханням
46K
Друзі України. Стало відомо про нову посаду для Бориса Джонсона
35K
«Вітаю з фейкорендумом»: актор спародіював розмову Лукашенка та Путіна (відео)
30K
Хто вмовив Путіна обміняти Медведчука. ЗМІ оприлюднили нові подробиці

Новини

ЗСУ уразили базу і три склади боєприпасів окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Пентагон бачить зміни в динаміці боїв в Україні і назвав причини
Сьогодні, 06:19
П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
Порошенко з Польщі відправив партію британських вантажівок для ЗСУ
1 жовтня, 10:54
ЗСУ уразили 11 ворожих пунктів управління різного рівня – Генштаб
1 жовтня, 06:56
П'ять хороших новин 30 вересня, які наближають перемогу
30 вересня, 21:15

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту