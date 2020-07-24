Турчинов назвав прізвище народного депутата-колаборанта



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Олександр Турчинов обурився висловлюваннями «зрадника-колаборанта» Олександра Волошина, якого нещодавно облили зеленкою

Колишній секретар РНБО України підтримав у суді ветерана АТО, який за версією поліції напав на депутата

Колишній секретар РНБО України, керівник штабу «Європейської Солідарності» Олександр Турчинов назвав нардепа від проросійської ОПЗЖ Олега Волошина «колаборантом».

Про це Турчинов сказав під Печерським райсудом, де розглядалося питання обрання запобіжного заходу ветерану АТО Олександру Погребиському, який за версією слідства облив Волошина зеленкою.

Турчинов зазначив, що активіст дав відсіч спробам депутата Волошина заперечити суверенітет України.

«Замість того, щоб посадити за ґрати зрадника-колаборанта, який розповідає про відсутність в України суверенітету, у в’язницю хочуть запроторити справжнього патріота України, який захищав її на фронті і який захищає її зараз», – заявив колишній секретар РНБО.

Нагадаємо, «Євросолідарність» вимагала звільнити активіста Погребиського.

Ввечері 23 липня суд відпустив Погребиського на поруки народних депутатів від фракції «Європейська солідарність».

Як відомо, 21 липня перед початком позачергової сесії парламенту Олега Волошина ветерани війни проти російської агресії облили зеленкою.

Ветеран АТО і громадський активіст Олександр Погребиський заявив про свою непричетність до облиття зеленкою народного депутата Олега Волошина. Він наголосив, що був лише свідком цієї події. Однак його затримала поліція.

Група народних депутатів з фракції «Європейська Солідарність», «Голос», «Слуга народу» подала звернення до голови Служби безпеки України з вимогою розпочати кримінальне провадження проти депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» Олега Волошина за висловлювання про відсутність в Україні суверенітету.