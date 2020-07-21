Група депутатів просить СБУ відкрити справу про держзраду щодо нардепа Волошина документ



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17 липня нардеп Олег Волошин заявив, що український суверенітет «відданий повністю зовнішньому управлінню», а «країна, в якій немає суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом»

Нардеп Олег Волошин з ОПЗЖ об'єднав проти себе депутатів Порошенка, «Голос» і «Слуг народу» – вони подали проти нього заяву в СБУ

Група народних депутатів з фракції «Європейська Солідарність», «Голос», «Слуга народу» подала звернення до голови Служби безпеки України з вимогою розпочати кримінальне провадження проти депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» Олега Волошина за висловлювання про відсутність в Україні суверенітету.

Документ з підписами депутатів оприлюднила на сторінці у Facebook співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко.

«Як і обіцяли, звернулися до керівництва СБУ з вимогою порушити справу за злочин у ВР, коли депутат заперечував суверенітет України, а це - державна зрада. Дякую колегам з різних фракцій, які підписали наше спільне звернення», - пише Геращенко.

Як відомо, 17 липня під час обговорення Постанови щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування за поправки до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованому Криму і Севастополі Волошин заявив, що український суверенітет «відданий повністю зовнішньому управлінню», а «країна, в якій немає суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом».

«Зараз, в умовах тривалої збройної агресії Російської Федерації, Україна непорушно відстоює позицію, що Крим – це Україна, а Росія – окупант. І проведення референдуму в окупованому Криму є протиправним і незаконним діянням Російської Федерації. Натомість, саме при розгляді даного питання народний депутат України Волошин О.А. заявив, що «Україна не має суверенітету».

Заяви Волошина підпадають під статтю 110 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за публічні заклики представників влади з метою зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, з розпалюванням національної ворожнечі, - йдеться у зверненні, яке підписали більше 30 депутатів.

Зокрема, від фракції «Слуга народу» документ підписали Микита Потураєв, Єлизавета Богуцька, герой України Ігор Герасименко, учасник російсько-української війни Єгор Чернєв.

Як відомо, 21 липня перед початком позачергової сесії парламенту Олега Волошина ветерани війни проти російської агресії облили зеленкою.