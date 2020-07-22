«Євросолідарність» вимагає звільнити активіста Погребиського



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Ветеран АТО Олександр Погребиський був лише свідком, але провів ніч у буцегарні Фото: Цензор

Погребиський вже заявив про свою непричетність до облиття зеленкою народного депутата Олега Волошина

Політсила «Європейська солідарність» вимагає негайного звільнення ветерана українсько-російської війни та громадського активіста Олександра Погребиського, якого було затримано 21 липня.

«Нардеп від проросійської ОПЗЖ, відомий представник «п’ятої колони» і соратник Медведчука Олег Волошин своїми хамськими зневажливими заявами про суверенітет України спровокував негативну реакцію ветеранів, які ризикували власними життями заради незалежності та свободи нашої Вітчизни. Особливо обурює, що народний депутат, зухвало порушуючи закон і при повному потуранні з боку правоохоронців, вдарив ветерана, завдавши йому тілесних ушкоджень. Людина перед свавіллям депутата була абсолютно беззахисною і не мала можливості навіть ухилитися. Вважаємо, що цей вчинок депутата потребує правової оцінки», - заявили в «ЄС».

У політсилі також зазначили, не підтримують обливання зеленкою, назвавши його «не нашим методом політичної боротьби». І додали, що сам Погребиський нікого зеленкою не обливав. Він був лише присутнім на акції протесту проти дій представників «п’ятої колони». Отже, поліція не мала підстав його затримувати.

«Це ще один приклад вибіркового правосуддя, коли правоохоронні органи демонструють м’язи і переслідують патріотів та ветеранів, в той час як «п’ята колона» в Україні діє нахабно та безкарно при повному потуранні з боку влади, яка крізь пальці спозирає за антидержавною діяльністю проросійських сил», - йдеться в заяві партії.

Крім того у політсилі Петра Порошенка вважають, що затримання Олександра Погребиського – це «продовження політики влади з очорнення ветеранського руху».

«Ми вимагаємо негайного звільнення Олександра Погребиського. Правоохоронні органи мають натомість нарешті звернути увагу на розгнуздану і знахабнілу поведінку реваншистів, що й провокує реакцію тих, хто не шкодував і не пошкодує життя і здоров’я заради України», - додали в «ЄС».

Як відомо, 21 липня перед початком позачергової сесії парламенту Олега Волошина ветерани війни проти російської агресії облили зеленкою.

Ветеран АТО і громадський активіст Олександр Погребиський заявив про свою непричетність до облиття зеленкою народного депутата Олега Волошина. Він наголосив, що був лише свідком цієї події. Однак його затримала поліція.

«Чоловік у чорній бейсболці й масці (який облив зеленкою нардепа ОПЗЖ Олега Волошина - ред.) сидить поруч зі мною. На вдвох затримали за хуліганські дії, як каже поліція. Наразі ми перебуваємо у відділку. Особисто я хуліганських дій не вчиняв.

Дій пана у чорній масці я не побачив, лише коли підбіг Волошин і вдарив цього пана кулаком по обличчю в районі лівого ока», - сказав громадський активіст.

Погребиський також пояснив, що вони хотіли поспілкуватися з Волошиним біля Верховної Ради щодо його заяви про те, що в Україні нібито немає суверенітету, а також про «зовнішній вплив», під яким начебто перебуває країна.

Група народних депутатів з фракції «Європейська Солідарність», «Голос», «Слуга народу» подала звернення до голови Служби безпеки України з вимогою розпочати кримінальне провадження проти депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» Олега Волошина за висловлювання про відсутність в Україні суверенітету.