Порошенко: Держава не має права кидати своїх захисників під вогнем агресора



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Порошенко подякував всім патріотичним політичним силам, які об’єднують зусилля проти репресій влади

Лідер партії «Європейська солідарність» взяв участь у засіданні Печерського суду, що обирав запобіжний захід ветерану АТО Олександру Погребиському

Зрадники України, які ставлять під сумнів суверенітет нашої держави і є реальною «п’ятою колоною» Кремля, мають бути за гратами. Про це заявив п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко після засідання Печерського суду, який обирав запобіжний захід ветерану АТО, громадському активісту Олександру Погребиському.

Порошенко також наголосив, що держава не має права кидати своїх захисників напризволяще під вогнем агресора.

«Ми будемо боротися за те, щоб добровольцям України держава віддавала належну шану і повагу, нашим воїнам, не кидала їх без артилерійської підтримки в сірій зоні, не залишала їх вмирати під вогнем агресора», – наголосив п’ятий президент.

Порошенко подякував всім патріотичним політичним силам, які усвідомлюють загрозу реваншу «п’ятої колони» Кремля і об’єднують зусилля проти репресій влади.

«Дякую, що ви тут. І це не лише «Європейська Солідарність», я дякую всім політичним силам, які прийшли разом вимагати захисту волонтерів, добровольців, захисту ветеранів. Разом ми спільно рухаємося до нашої української перемоги», – наголосив лідер опозиції.