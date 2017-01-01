У БПП повідомили результати паралельного підрахунку голосів на місцевих виборах

У БПП ствреджують, що найбільшу підтримку отримали у Дніпропетровській, Львівській та Миколаївській областях

Партія Блок Петра Порошенка «Солідарність» запевняє, що її кандидати отримають більше половини посад голів окремих територіальних громад на виборах, які пройшли 24 грудня. Про це йдеться на сторінці партії у Facebook. «За результатами попереднього підрахунку голосів, проведеного партійними штабами, понад 50 відсотків кандидатів



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24 грудня в Україні проходили вибори в 51 об’єднаній територіальній громаді

У БПП ствреджують, що найбільшу підтримку отримали у Дніпропетровській, Львівській та Миколаївській областях

Партія Блок Петра Порошенка «Солідарність» запевняє, що її кандидати отримають більше половини посад голів окремих територіальних громад на виборах, які пройшли 24 грудня.

Про це йдеться на сторінці партії у Facebook.

«За результатами попереднього підрахунку голосів, проведеного партійними штабами, понад 50 відсотків кандидатів на посади голів ОТГ, які лідирують за попередніми результатами, - висуванці, члени партії або кандидати, які йшли за підтримки партії Блок Петра Порошенка «Солідарність», - йдеться у повідомленні.

У БПП ствреджують, що найбільшу підтримку отримали у Дніпропетровській, Львівській та Миколаївській областях.

До слова, явка на виборах у Запорізькій області склала 55%.

Нагадаємо, у Таїровській об'єднаній територіальній громаді Одеської області чотири із шести виборчих дільниць відкрилися з запізненням, причому на ДВК №510682 невдовзі після початку голосування сталася сутичка.

На деяких виборчих дільницях у Таїровській ОТГ спостерігачі зафіксували випадки відсутності ряду прізвищ виборців у списках для голосування.

В Україні в неділю, 24 грудня, проходили вибори в 51 об’єднаній територіальній громаді. Вибори торкнуться 17 областей України.