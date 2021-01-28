У Будинку профспілок на Майдані відкриють покерний клуб, – «Слідство.Інфо»

В ніч на 19 лютого 2014 року будинок майже повністю згорів

У клубі будуть також кімнати для VIР-гостей зі «своїми» офіціантами та можливістю грати на гроші

Понад півтора роки тому Федерація профспілок віддала в оренду підвальне приміщення Будинку профспілок на Майдані Незалежності. Незабаром там планують відкрити клуб спортивного покеру, на що вказують дані держреєстру нерухомості.

Про це йдеться в розслідуванні «Слідство.Інфо».

Журналісти потрапили в приміщення майбутнього покерного клубу. Їм вдалося дізнатися, що в майбутньому там гратимуть на гроші.

«Про це нам повідомила людина, яка представилася завідувачем клубу. Він показав журналістам VIP-кімнати, в яких, за його словами, можна буде грати на «кеш», тобто на гроші. Також на території клубу буде ресторан і місце для куріння кальяну. Відвідувачів VIP-кімнат будуть обслуговувати «свої» офіціанти», – йдеться в матеріалі.

Проте Сергій Єфименко, президент федерації спортивного покеру, заперечує те, що у клубі гратимуть на гроші.

«Це нонсенс. Там на гроші грати не будуть. Там тільки турніри проводитимуть», – запевняє Єфименко.

Нагадаємо, в ніч на 19 лютого 2014 року будинок майже повністю згорів, а також обвалилися конструкції між четвертим і п'ятим поверхами. Остаточно пожежу вдалося загасити лише о 6:55 ранку 20 лютого.

Під час пожежі там загинули люди.

21 листопада 2018 року у Києві на Майдані Незалежності сталися сутички кількох десятків активістів, які протестували проти відкриття кафе швидкого харчування KFC в Будинку профспілок.

Під час сутичок поліцією було затримано кількох активістів. Незабаром поліції відпустила їх.

Мер Києва Віталій Кличко назвав великою помилкою відкриття кафе в Будинку профспілок.