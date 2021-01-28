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    Політика

    У Будинку профспілок на Майдані відкриють покерний клуб, – «Слідство.Інфо»

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    В ніч на 19 лютого 2014 року будинок майже повністю згорів - У Будинку профспілок на Майдані відкриють покерний клуб, – «Слідство.Інфо»
    В ніч на 19 лютого 2014 року будинок майже повністю згорів

    У клубі будуть також кімнати для VIР-гостей зі «своїми» офіціантами та можливістю грати на гроші

    Понад півтора роки тому Федерація профспілок віддала в оренду підвальне приміщення Будинку профспілок на Майдані Незалежності. Незабаром там планують відкрити клуб спортивного покеру, на що вказують дані держреєстру нерухомості.

    Про це йдеться в розслідуванні «Слідство.Інфо».

    Журналісти потрапили в приміщення майбутнього покерного клубу. Їм вдалося дізнатися, що в майбутньому там гратимуть на гроші.

    «Про це нам повідомила людина, яка представилася завідувачем клубу. Він показав журналістам VIP-кімнати, в яких, за його словами, можна буде грати на «кеш», тобто на гроші. Також на території клубу буде ресторан і місце для куріння кальяну. Відвідувачів VIP-кімнат будуть обслуговувати «свої» офіціанти», – йдеться в матеріалі.

    Проте Сергій Єфименко, президент федерації спортивного покеру, заперечує те, що у клубі гратимуть на гроші.

    «Це нонсенс. Там на гроші грати не будуть. Там тільки турніри проводитимуть», – запевняє Єфименко.

    Нагадаємо, в ніч на 19 лютого 2014 року будинок майже повністю згорів, а також обвалилися конструкції між четвертим і п'ятим поверхами. Остаточно пожежу вдалося загасити лише о 6:55 ранку 20 лютого.

    Під час пожежі там загинули люди.

     21 листопада 2018 року у Києві на Майдані Незалежності сталися сутички кількох десятків активістів, які протестували проти відкриття кафе швидкого харчування KFC в Будинку профспілок. 

    Під час сутичок поліцією було затримано кількох активістів. Незабаром поліції відпустила їх.

    Мер Києва Віталій Кличко назвав великою помилкою відкриття кафе в Будинку профспілок.

    Теги: гроші Небесна сотня (Євромайдан) ресторан президент будинок
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