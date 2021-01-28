Уряд роздасть по 1 тис. грн через скасування пільг на електроенергію: хто отримає

Компенсацію від уряду отримають будинки, від'єднані від центрального опалення і не газофіковані

Через скасування пільгового тарифу витрати тих, хто користується електричним котлом можуть збільшитися щомісяця майже на 2 тис. грн

Кабінет міністрів 27 січня ухвалив рішення автоматично ввести додаткові субсидії тим сім'ям, які опалюють будинки електроенергією і через скасування пільгового тарифу повинні будуть платити за комуналку більше. У середньому компенсація може становити близько 1 тис. грн.

Як повідомляє пресслужба Мінсоцполітики, рішення ухвалено заднім числом і діє з 1 січня 2021 року. Гроші дадуть тим, у кого:

житлові приміщення обладнані електроопалювальними установками;

від’єднано централізоване опалення і будинки не газифіковані;

дитячі будинки сімейного типу, багатодітні та прийомні сім’ї.

В Україні через скасування пільгового тарифу на опалення електроенергією витрати для тих, хто користується електричним котлом, можуть збільшитися майже на 2 тис. грн на місяць.

Це випливає з постанови Національної комісії у сферах енергетики і комунальних послуг №15. Також цим документом скасували пільговий тариф для тих українців, які живуть у 30-кілометровій зоні від Чорнобильської АЕС. Раніше вони мали знижку в розмірі 70% від поточної ціни на «струм», а тепер платитимуть за загальними правилами.

Нагадаємо, з 1 січня Кабмін запровадив єдиний фіксований тариф на електроенергію для побутових споживачів у розмірі 1,68 грн/кВт-год (із ПДВ) на період до 31 березня із перспективою подальшого зростання.

Тим самим уряд скасував пільговий тариф для населення у 90 копійок за кВт/год за перші 100 кВт/год і 3000 кВт/год місячного споживання.

Додамо, що напередодні Міністерство соціальної політики доручило облдержадміністраціям розглянути питання надання субсидії громадянам, які використовують електроенергію для індивідуального опалення.

Як повідомлялося, Верховна Рада зобов'язала Кабмін підготувати зміни до бюджету-2021.