Пожежа у Харкові: на Вінниччині перевірять усі заклади для літніх людей

Особливу увагу звертатимуть на дотримання передбачених законодавством вимог, зокрема протипожежних

На Вінниччині проведуть перевірки закладів для літніх людей. Відповідне розпорядження голова Вінницької ОДА Сергій Борзов підписав 25 січня.

Для проведення перевірок в області утворено спеціальну комісію, яку очолила перший заступник голови ОДА Наталя Заболотна. Згідно з документом, перевірити мають заклади усіх форм власності, де постійно проживають або перебувають люди поважного віку та особи з інвалідністю.

Аналогічні комісії для проведення перевірок утворять у всіх районах та ОТГ Вінниччини.

«Провести роботу щодо виявлення приватних закладів, які надають соціальні послуги і у яких постійно перебувають/проживають особи похилого віку та особи з інвалідністю; провести перевірки закладів, у яких постійно перебувають/проживають особи похилого віку та особи/діти з інвалідністю, комунальної та приватної форми власності щодо дотримання передбачених чинним законодавством вимог, зокрема протипожежних; ужити заходів щодо включення приватних закладів, які надають соціальні послуги і у яких постійно перебувають/проживають особи похилого віку та особи з інвалідністю, до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг», – йдеться у розпорядженні голови ОДА.

Про виявлені приватні заклади департамент соціальної та молодіжної політики ОДА мають поінформувати до 3 лютого.

21 січня у Харкові, у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. На місці пожежі рятувальники виявили тіла 15 людей.

Ще один чоловік, якого евакуювали зі згорілого будинку престарілих у Харкові, 24 січня помер у лікарні. Опіків він не мав. Лікарі розповіли, що чоловік помер від стресу.

Прокуратура вже назвала попередню причину смертельної пожежі у Харкові: порушення вимог пожежної безпеки.

Будинок для літніх людей, де 21 січня сталася смертельна пожежа в якій загинуло 15 осіб, має назву «Золотий час» та вважався «хоспісом» із комфортними умовами. Місяць проживання, згідно з даними сайту, обходиться в шість тисяч гривень. Подобова ціна перебування ‒ від 450 гривень за добу.

При цьому, «пансіонату» у Харкові, де загинули люди, за документами взагалі не існує.

23 січня підозрюваного Ігоря Мирончука, якого слідство називає адміністратором згорілого пансіонату «Золотий час» у Харкові, взяли під варту на два місяці без права внесення застави. Підозрюваний підтвердив, що в будинку не було вогнегасників, а на другому поверсі, де виникла пожежа, перебували люди в найтяжчому стані.

Раніше підозрюваних Ольгу Кравченко та її чоловіка В’ячеслава Кравченка, яких обвинувачення називає відповідно співорганізаторами приватного закладу для літніх людей, і Славіка Акопяна, власника будинку, також заарештували без права внесення застави.