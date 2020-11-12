У Чернівцях кандидат після програшу на виборах відібрав у жителів бруківку

Кандидат у депутати напередодні виборів привіз бруківку, за допомогою якої мали облаштовувати доріжку

Кандидат висловив жителям претензію, тому що з їхнього будинку тільки троє жителів підтримали його на виборах

У Чернівцях кандидат у депутати після програшу на виборах вирішив відібрати у жителів бруківку, за допомогою якої він обіцяв облаштувати дорогу.

Про це повідомив у Facebook депутат Чернівецької міської ради Андрій Романчишин.

За його словами, кандидат, прізвище якого не уточнюється, напередодні виборів 25 жовтня у двір багатоповерхівки на вулиці Воробкевича привіз матеріали, за допомогою яких він обіцяв облаштувати доріжку для потреб місцевих жителів.

Романчишин заявив, що перед самими виборами там проводилися роботи.

«Як розповіли мешканці вулиці Воробкевича, 17, «хотіли їх цим купити». Отже, ця суміш була завезена даним кандидатом, бордюри, які були встановлені. Саме в суботу все це робилося», – написав Романчишин.

За словами депутата, під основу доріжки засипали мешканці будинку самостійно. Крім того, кандидат напередодні виборів привіз бруківку, за допомогою якої мали облаштовувати доріжку.

Однак, обурившись результатами виборів, він забрав будматеріали.

«А на цій галявині лежали піддони з бруківкою. Бруківку цей кандидат забрав. Але люди додумались сховати один піддон у підвал», – сказав Романчишин.

За словами депутата, кандидат висловив жителям претензію, тому що з їхнього будинку тільки троє жителів підтримали його кна виборах.

Крім того, Романчишин заявив, що кандидат обурився, чому жителі розсипали суміш.

«Він сказав: я це вам робити не буду. Навіщо ви всю цю суміш розсипали? Я мав це забирати, і це коштувало мені грошей! Почав їм рахувати, скільки це йому коштувало», – повідомив він.