«Голос» підтримав кандидата у мери Рівного від «Євросолідарності»

Другий тур виборів міського голови міста Рівне відбудеться 22 листопада

У другому турі виборів міського голови Рівного партія «Голос» підтримує Олександра Третяка – кандидата від «Європейської солідарності».

Про це повідомила голова партії «Голос» Кіра Рудик.

«Партія «Голос» прийняла зважене рішення підтримати кандидата у мери Рівного Олександра Третяка у другому турі виборів», – сказала вона.

Рудик відзначила дуже прогресивну, сучасну програму розвитку міста, з якою Олександр Третяк йде на вибори.

«Ця програма включає в себе особливо важливі для нас пункти – це оновлення транспортної системи, системне озеленення міста, програма «Зелена стежка» і концептуальне оновлення генерального плану», – говорить Кіра Рудик. За її словами, Олександр Третяк молодий проєвропейський політик, меценат і патріот. «Саме тому підтримка партії «Голос» однозначно на його користь», – зазначила лідерка партії.

Олександр Третяк подякував за підтримку команди «Європейської солідарності» у Рівному колегами з «Голосу».

«Сподіваюсь, що в місті Рівному наша спільна співпраця в міській раді матиме дуже плідну, тісну взаємодію і ми справді зробимо місто Рівне перлиною західного регіону України. Отож, до співпраці», – закликав Третяк.

Повторне голосування на виборах міського голови Рівного відбудеться 22 листопада.

2 листопада територіальна виборча комісія оприлюднила результат підрахунку 100% протоколів на місцевих виборах у Рівному. У другому турі за крісло міського голови будуть боротися Віктор Шакирзян від партії «Рівне разом» (у першому турі отримав 19,84% голосів) та Олександр Третяк від «Європейської солідарності» (16,93%).

До міської ради пройшли сім партій: «Європейська солідарність» (19,08%), «Рівне Разом» (14,15%), «Слуга народу» (12,74%), «Батьківщина» (7,96%), «Голос» (7,82%), «Свобода» (7,27%), «За майбутнє» (7,02%).