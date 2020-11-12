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    «Голос» підтримав кандидата у мери Рівного від «Євросолідарності»

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    Голова партії &laquo;Голос&raquo; Кіра Рудик та представник&nbsp;&laquo;Євросолідарності&raquo; Олександр Третяк&nbsp; - «Голос» підтримав кандидата у мери Рівного від «Євросолідарності»
    Голова партії «Голос» Кіра Рудик та представник «Євросолідарності» Олександр Третяк 

    Другий тур виборів міського голови міста Рівне відбудеться 22 листопада

    У другому турі виборів міського голови Рівного партія «Голос» підтримує Олександра Третяка – кандидата від «Європейської солідарності».

    Про це повідомила голова партії «Голос» Кіра Рудик.

    «Партія «Голос» прийняла зважене рішення підтримати кандидата у мери Рівного Олександра Третяка у другому турі виборів», – сказала вона.

    Рудик відзначила дуже прогресивну, сучасну програму розвитку міста, з якою Олександр Третяк йде на вибори.

    «Ця програма включає в себе особливо важливі для нас пункти – це оновлення транспортної системи, системне озеленення міста, програма «Зелена стежка» і концептуальне оновлення генерального плану», – говорить Кіра Рудик. За її словами, Олександр Третяк молодий проєвропейський політик, меценат і патріот. «Саме тому підтримка партії «Голос» однозначно на його користь», – зазначила лідерка партії.

    Олександр Третяк подякував за підтримку команди «Європейської солідарності» у Рівному колегами з «Голосу».

    «Сподіваюсь, що в місті Рівному наша спільна співпраця в міській раді матиме дуже плідну, тісну взаємодію і ми справді зробимо місто Рівне перлиною західного регіону України. Отож, до співпраці», – закликав Третяк.

    Повторне голосування на виборах міського голови Рівного відбудеться 22 листопада.

    2 листопада територіальна виборча комісія оприлюднила результат підрахунку 100% протоколів на місцевих виборах у Рівному. У другому турі за крісло міського голови будуть боротися Віктор Шакирзян від партії «Рівне разом» (у першому турі отримав 19,84% голосів) та Олександр Третяк від «Європейської солідарності» (16,93%).

    До міської ради пройшли сім партій: «Європейська солідарність» (19,08%), «Рівне Разом» (14,15%), «Слуга народу» (12,74%), «Батьківщина» (7,96%), «Голос» (7,82%), «Свобода» (7,27%), «За майбутнє» (7,02%).

     Читайте також: Головний «сюрприз» виборів мера в Одесі. Як Петро Обухов обігнав провладного кандидата

     

    Теги: Європейська солідарність вибори мер Рівне партія Голос
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