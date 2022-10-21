Головна Країна Політика
search button user button menu button

У чиїх руках доля Путіна. Європейський експерт склав прогноз для диктатора

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У чиїх руках доля Путіна. Європейський експерт склав прогноз для диктатора
Роберт Пшель вважає, що доля Путіна у руках росіян
фото з відкритих джерел

«Люди в оточенні Путіна просто залякані тим, що все провалиться»

Незалежний аналітик, старший науковий співробітник Фонду Казіміра Пулацкого Роберт Пшель вважає, що якщо кремлівський диктатор Володимир Путін програє війну, то не залишиться при владі. Таку думку Роберт Пшель висловив у інтерв’ю «Главкому».

Аналітик зазначив, що обережно підходить до прогнозів щодо термінів закінчення війни.

«Адже це рівняння з багатьма невідомими. Деякі з них ми знаємо, деякі – ні. Разом з тим тут багато  різних елементів, які змінюються динамічно. Тому робити такі дуже точні прогнози дещо небезпечно. Сьогодні українська армія – це війська 21 століття, російські залишились у 20-му, а в деяких елементах навіть повернулися до 19-го століття. Окрім того, треба згадати і про підтримку України з боку Заходу.  Тому справді є причини для такого оптимізму. Але я не був би таким сміливим, щоб сказати: це відбудеться саме так. Крім того, ніхто не знає (і я теж), що конкретно відбудеться у самій Росії», – вважає Пшель.

За його словами, режим кремлівського диктатора Володимира Путіна зараз тримається буквально на страху.

«Думаю, що дуже мало людей є основою путінського режиму. Я абсолютно переконаний, що люди в оточенні Путіна просто залякані тим, що все провалиться. А ми добре знаємо з історії Росії, там взагалі неможливо передбачити, коли відбудуться якісь дуже драматичні зміни, політична революція чи щось подібне. Але коли це починається, то зміни відбуваються дуже швидко. Я не можу бути надто сміливим, щоб сказати: це станеться впродовж одного чи двох місяців», – зазначив аналітик.

Старший науковий співробітник Фонду Казіміра Пулацкого заявив, що доля Путіна у руках росіян.

«Світова історія каже, що тоталітарні режими, які програють війни, рідко залишаються при владі. Сподіваємось, що там з’явиться колективний розум і людина, яка відповідає за цей безлад, за міжнародні злочини і веде Росію до катастрофи, не матиме більше  можливості керувати країною. Звісно, це в руках росіян, громадян Росії», – резюмував Пшель.

Відомо також, що 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом.

До слова, раніше російські пропагандисти з ефіру телебачення закликали до застосування ядерної зброї проти України на тлі поразок путінської армії.

Читайте також: Аналітик Роберт Пшель: Путін взагалі не розуміє реальності
Теги: армія диктатор історія путін революція росія телебачення

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поки Путін розважається, російські мобілізовані самі собі купують спорядження 
Путін та гумові чоботи. Як диктатор військове спорядження перевіряв (відео)
Вчора, 20:04
Пропагандисти не уточнили, чи потрапив Путін у мішень
Путін приїхав на полігон і гатив із гвинтівки (відео) 
Вчора, 19:36
Парламент Нідерландів проголосував за створення спеціального трибуналу в Гаазі
Гаага для Путіна. Парламент Нідерландів підтримав створення спецтрибуналу
Вчора, 18:49

Політика

У чиїх руках доля Путіна. Європейський експерт склав прогноз для диктатора
У чиїх руках доля Путіна. Європейський експерт склав прогноз для диктатора
Шукає політичний притулок в Китаї: Кулеба ефектно потролив Путіна
Шукає політичний притулок в Китаї: Кулеба ефектно потролив Путіна
Атака дронів-камікадзе: Кулеба обговорив з прем'єром Ізраїлю ППО для України
Атака дронів-камікадзе: Кулеба обговорив з прем'єром Ізраїлю ППО для України
Європейський експерт назвав держави, які посилили вплив у світі через війну
Європейський експерт назвав держави, які посилили вплив у світі через війну
«Технічно» замінив: Митрополит Онуфрій відреагував на скандал з єпископом-колаборантом
«Технічно» замінив: Митрополит Онуфрій відреагував на скандал з єпископом-колаборантом
Теракт на Каховській ГЕС прирівнюватиметься до застосування зброї масового ураження, – звернення Зеленського
Теракт на Каховській ГЕС прирівнюватиметься до застосування зброї масового ураження, – звернення Зеленського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Один з регіонів Росії оголосив про початок збройного опору режиму Путіна
45K
Ведуча «Інтера» Даугулє відповіла нардепці, яка «настукала» на неї в СБУ
31K
Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
14K
У небо над Білоруссю піднялися носії «Кинжалів»: масштабна тривога
13K
Рашисти починають втікати з міста-супутника ЗАЕС
12K
Путін приїхав на полігон і гатив із гвинтівки (відео) 

Новини

Українські воїни вдарили по мосту та понтонній переправі окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Ризик нападу з Білорусі: ISW оцінив можливості російських військ
Сьогодні, 06:20
Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
Вчора, 14:21
Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
Вчора, 07:27
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
Вчора, 07:16
За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
19 жовтня, 07:17

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту