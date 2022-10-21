У чиїх руках доля Путіна. Європейський експерт склав прогноз для диктатора

«Люди в оточенні Путіна просто залякані тим, що все провалиться»

Незалежний аналітик, старший науковий співробітник Фонду Казіміра Пулацкого Роберт Пшель вважає, що якщо кремлівський диктатор Володимир Путін програє війну, то не залишиться при владі. Таку думку Роберт Пшель висловив у інтерв’ю «Главкому».

Аналітик зазначив, що обережно підходить до прогнозів щодо термінів закінчення війни.

«Адже це рівняння з багатьма невідомими. Деякі з них ми знаємо, деякі – ні. Разом з тим тут багато різних елементів, які змінюються динамічно. Тому робити такі дуже точні прогнози дещо небезпечно. Сьогодні українська армія – це війська 21 століття, російські залишились у 20-му, а в деяких елементах навіть повернулися до 19-го століття. Окрім того, треба згадати і про підтримку України з боку Заходу. Тому справді є причини для такого оптимізму. Але я не був би таким сміливим, щоб сказати: це відбудеться саме так. Крім того, ніхто не знає (і я теж), що конкретно відбудеться у самій Росії», – вважає Пшель.

За його словами, режим кремлівського диктатора Володимира Путіна зараз тримається буквально на страху.

«Думаю, що дуже мало людей є основою путінського режиму. Я абсолютно переконаний, що люди в оточенні Путіна просто залякані тим, що все провалиться. А ми добре знаємо з історії Росії, там взагалі неможливо передбачити, коли відбудуться якісь дуже драматичні зміни, політична революція чи щось подібне. Але коли це починається, то зміни відбуваються дуже швидко. Я не можу бути надто сміливим, щоб сказати: це станеться впродовж одного чи двох місяців», – зазначив аналітик.

Старший науковий співробітник Фонду Казіміра Пулацкого заявив, що доля Путіна у руках росіян.

«Світова історія каже, що тоталітарні режими, які програють війни, рідко залишаються при владі. Сподіваємось, що там з’явиться колективний розум і людина, яка відповідає за цей безлад, за міжнародні злочини і веде Росію до катастрофи, не матиме більше можливості керувати країною. Звісно, це в руках росіян, громадян Росії», – резюмував Пшель.

Відомо також, що 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом.

До слова, раніше російські пропагандисти з ефіру телебачення закликали до застосування ядерної зброї проти України на тлі поразок путінської армії.