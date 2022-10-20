Путін приїхав на полігон і гатив із гвинтівки (відео) 

Пропагандисти не уточнили, чи потрапив Путін у мішень

Поки господар Кремля бавиться із новою зброєю, його вояки отримують старі гвинтівки

Сьогодні, 20 жовтня, кремлівський диктатор Володимир Путін приїхав на полігон під Рязанню. Разом із ним був міністр оборони Сергій Шойгу, буцімто для перевірки підготовки мобілізованих. Про це пишуть російські ЗМІ.

У мережі з'явилося відео, як Путін стріляє зі снайперської гвинтівки. Імовірно, так пропаганда намагається рятувати імідж та рейтинг російського президента на тлі поразок в Україні та провалів у мобілізації.

Проте самі мобілізовані, яких відправляють вмирати за Путіна, скаржаться, що ставляться до них як до скотини. Імовірно, такої зброї, яку видали побавитися Путіну, вони не отримують.

Натомість із 21 вересня, відколи в РФ триває так звана часткова мобілізація, росіяни не раз скаржилися на безлад, який триває у військкоматах, та на спорядження, яке видають потенційним воякам.

Наприклад, днями мобілізованим із Твері видали «пластикові» бронежилети, призначені для страйкболу.