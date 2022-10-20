Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін приїхав на полігон і гатив із гвинтівки (відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Путін приїхав на полігон і гатив із гвинтівки (відео) 
Пропагандисти не уточнили, чи потрапив Путін у мішень
скріншот із відео

Поки господар Кремля бавиться із новою зброєю, його вояки отримують старі гвинтівки 

Сьогодні, 20 жовтня, кремлівський диктатор Володимир Путін приїхав на полігон під Рязанню. Разом із ним був міністр оборони Сергій Шойгу, буцімто для перевірки підготовки мобілізованих. Про це пишуть російські ЗМІ.

У мережі з'явилося відео, як Путін стріляє зі снайперської гвинтівки. Імовірно, так пропаганда намагається рятувати імідж та рейтинг російського президента на тлі поразок в Україні та провалів у мобілізації.

Проте самі мобілізовані, яких відправляють вмирати за Путіна, скаржаться, що ставляться до них як до скотини. Імовірно, такої зброї, яку видали побавитися Путіну, вони не отримують.

Натомість  із 21 вересня, відколи в РФ триває так звана часткова мобілізація, росіяни не раз скаржилися на безлад, який триває у військкоматах, та на спорядження, яке видають потенційним воякам.

Наприклад, днями мобілізованим із Твері видали «пластикові» бронежилети, призначені для страйкболу.

Читайте також:

Теги: відео диктатор міністр пропаганда путін рейтинг

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підрозділи протиповітряної оборони збили 15 БпЛА Shahed-136 за добу
Військово-політичне керівництво РФ завершує часткову мобілізацію – Генштаб
Сьогодні, 18:38
Наразі ворог проводить доукомплектування 107 та формування 24 регулярних і резервних полків
Міноборони повідомило, наскільки РФ виконала план із мобілізації
Сьогодні, 17:48
Жінки бідкаються, що втратили зв'язок зі своїми мобілізованими родичами
У Росії «загубилися» мобілізовані: родичі записали звернення до влади
Сьогодні, 11:06

Політика

Путін та гумові чоботи. Як диктатор військове спорядження перевіряв (відео)
Путін та гумові чоботи. Як диктатор військове спорядження перевіряв (відео)
Путін приїхав на полігон і гатив із гвинтівки (відео) 
Путін приїхав на полігон і гатив із гвинтівки (відео) 
Зеленський ввів санкції проти дружини Лукашенка
Зеленський ввів санкції проти дружини Лукашенка
Борис Джонсон повернеться? Українці бурхливо відреагували на події у Британії
Борис Джонсон повернеться? Українці бурхливо відреагували на події у Британії
Парламент Молдови пропонує визнати Росію країною-терористкою
Парламент Молдови пропонує визнати Росію країною-терористкою
Протести в Кишиневі: правоохоронці затримали прихильників проросійської партії
Протести в Кишиневі: правоохоронці затримали прихильників проросійської партії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Нове вторгнення росіян з території Білорусі: з'явився прогноз ЗСУ
30K
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
26K
Ведуча «Інтера» Даугулє відповіла нардепці, яка «настукала» на неї в СБУ
18K
Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
16K
Один з регіонів Росії оголосив про початок збройного опору режиму Путіна
13K
У небо над Білоруссю піднялися носії «Кинжалів»: масштабна тривога

Новини

Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
Сьогодні, 14:21
Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
Сьогодні, 07:27
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
Сьогодні, 07:16
За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:17
Аналітики ISW назвали справжню мету мобілізації в Білорусі
Вчора, 06:21
За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
18 жовтня, 07:04

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту