Путін та гумові чоботи. Як диктатор військове спорядження перевіряв (відео)

Кремлівський диктатор цинічно насміхається зі своїх вояків

Сьогодні, 20 жовтня, російський диктатор Володимир Путін разом із міністром оборони країни-терористки РФ Сергієм Шойгу їздили перевіряти підготовку мобілізованих на полігоні в Рязанській області.

Під час спілкування з військовими Путіну показували спорядження вояків. Диктатор роздивлявся речові мішки і під час того, як йому демонстрували чоботи, сказав: «Головне, щоб воно було (взуття – ред.)».

Тим часом російські мобілізовані купують і взуття, і решту необідного за власні гроші. Адже від держаи-окупантки їм майже нічого не перепадає. Наприклад, у російській Якутії мобілізованим на війну чоловікам видали пакети з шоколадками та жіночими прокладками. Такий набір, який місить також автомобільну аптечку, чоловікам видали в адміністрації одного із населених пунктів Якутії.

Як стало відомо, у Росії солдатів, яких відправляють на війну в Україні, керівництво закликає запасатися прокладками, тампонами та спальниками. За словами командира, «друга армія у світі» забезпечує свої військових лише формою та бронею. А ось всі інші необхідні речі, включаючи аптечки та спальники, солдати мають придбати за власний кошт. Військове керівництво не може забезпечити своїх підлеглих навіть джгутами.

Крім того, Путін порозважався на полігоні стрільбою зі снайперської гвинтівки. Тим часом, поки диктатор бавиться зі зброєю і цинічно жартує, мобілізовані росіяни скаржаться на безлад у військкоматах та жахливе спорядження.

Проте самі мобілізовані, яких відправляють вмирати за Путіна, скаржаться, що ставляться до них як до скотини. Імовірно, такої зброї, яку видали побавитися Путіну, вони не отримують.

Натомість із 21 вересня, відколи в РФ триває так звана часткова мобілізація, росіяни не раз скаржилися на безлад, який триває у військкоматах, та на спорядження, яке видають потенційним воякам. Наприклад, днями мобілізованим із Твері видали «пластикові» бронежилети, призначені для страйкболу.

Як відомо, від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії.

До слова, рашистська влада визнала смерть мобілізованих на війні в Україні. Зокрема повідомляється про загибель п'ятьох мобілізованих із Челябінської області.