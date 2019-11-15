Суд заарештував ексзаступницю міністра культури. Застава - понад 570 тисяч



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Вікторія Ліснича на суді Фото: УНН

ВАКС визначив підозрюваній Лісничій заставу в розмірі 576 тис. 300 грн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб для колишньої заступниці міністра культури Вікторії Лісничої, яка затримана у справі отримання хабаря за призначення на керівну посаду у НАК «Нафтогаз».

Відповідне рішення у п’ятницю оголосила слідча суддя Катерина Широка.

«Застосувати до підозрюваної Лісничої Вікторії Миколаївни, 15 травня 1978 року народження, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб до 13.01.2020 року включно, взяти Лісничу Вікторію Миколаївну, 1978 року народження, під варту в залі суду», - сказала слідча суддя Широка.

Також суд визначив підозрюваній Лісничій заставу в розмірі 576 тис. 300 грн.

Прокурор САП просив арештувати колишню заступницю міністра культури Вікторію Лісничу з можливістю внесення застави у розмірі 7 млн 634 тис. грн.

За його словами, підозрювана має змогу сплатити вказаний розмір застави, оскільки вона володіє автомобілем BMWX6 2016 року, може дозволити собі орендувати квартиру вартістю 2,5 тис. дол. на місяць, має квартиру у Києві площею 101 кв м і вартістю у 150 тис. дол., а також будинок у столиці по вул. М. Драгомирова вартістю 4 млн 425 тис. грн, на вул. Ірпінській - площею 97 кв м і вартістю 4,5 млн грн, а також нерухомість на Кловському Узвозі вартістю 900 тис. грн.

Прокурор також розповів, що під час обшуків у автомобілі Лісничої було виявлено і вилучено боргові розписки на 342 тис. дол. 12 листопада детективи НАБУ затримали керівника одного з головних департаментів Офісу президента та її спільницю - ексзаступницю міністра культури України (2011 р.), за вимагання 300 тисяч доларів за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК «Нафтогаз України».

Затримання відбулося після одержання першого траншу неправомірної вигоди у сумі 150 тис. доларів.

До слова, Ліснича, яка разом із головою департамента Офісу президента Світланою Кондзелею фігурує у корупційному скандалі - вимаганням $300 тыс. за сприяння у призначенні на посаду у НАК «Нафтогазі України», змінила зовнішність.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про затримання Світлани Кондзелі. За даними журналістів, глава департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента отримала 150 тисяч доларів хабаря. Вона просила ці гроші за призначення на посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» і заявляла, що вирішує будь-яку проблему через зв'язки на Банковій. Згодом стало відомо, що вона діяла разом зі спільниками.

Джерело: Укрінформ