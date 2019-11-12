Бахматюк звинуватив Ситника і Рябошапку у тиску на бізнес через їхні амбіції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Бахматюк написав відкриту заяву президенту Володимиру Зеленському

11 листопада відбулися обшуки і затримання працівників ліквідованого VAB банку Олега Бахматюка силовиками НАБУ

Олег Бахматюк написав відкриту заяву президенту Володимиру Зеленському з приводу обшуків і затримань працівників його компанії силовиками. Бахматюк заявляє, що за терором компанії, яка платить мільярдні податки і в якій працюють 27 тисяч осіб, стоять амбіції керівника НАБУ Ситника та генпрокурора Рябошапки.

Вчора відбулися обшуки і затримання працівників ліквідованого VAB банку Олега Бахматюка, власника одного з найбільших українських агрохолдингів, групи компаній «Укрлендфармінг», силовиками НАБУ. Затримання проводились детективами НАБУ у справі з рефінансування банку в 2014 році. Справа, по якій було затримано працівників банку, була закрита влітку 2019 року, але була наново відкрита Генпрокурором Рябошапкою і передана НАБУ. Олег Бахматюк звернувся з відкритою заявою до президента Володимира Зеленського, в якій звинувачує генпрокурора Руслана Рябошапку та керівника НАБУ Артема Ситника в терорі бізнеса через власні амбіції, та просить втрутитись. Про це пишуть Вести.

«Порушується закон, і ми не маємо жодної можливості захищатись. Адже нас вже призначили винними. І в нашому суспільстві людина, яку назвали «олігархом», апріорі стає винною і має бути покарана тільки тому, що паном Рябошапкою чи паном Ситником причислена до цієї категорії, - заявляє Олег Бахматюк. - Ми вважаємо, що це неправильна, несправедлива і нерозумна позиція. Є цілий ряд порушень законодавства України та міжнародних стандартів щодо повторного відкриття кримінальної справи. Справа по цих епізодах закривалася 5 разів! Такого немає в жодній країні світу, і це подається як «відновлення справедливості». І цим відкривається скринька Пандори замість конструктивної пропозиції повернення коштів та збереження робочих місць. І негативні наслідки цього ляжуть на Вас, на Уряд, адже збереження економічних одиниць - це першочергове завдання, яке декларує і Уряд, і ви. Ми просимо Вас втрутитись у цей процес. Просимо зупинити призначення винних без жодного права на захист».

Бахматюк заявляє, що неодноразово звертався до чиновників з пропозицією реструктуризувати заборгованість банку і негайно почати виплати до бюджету за чітким графіком - йдеться про суму в 8 млрд грн. Через невирішення цієї ситуації під загрозою існування опинилася його компанія «Укрлендфармінг», яка працевлаштовує 27 тисяч людей, виробляє 1% ВВП, платить 3 мільярди гривень податків та виплачує більше 3,5 мільярдів гривень зарплати. В цій ситуації Бахматюк вбачає бажання силовиків знайти чергову жертву, щоб сподобатись, від чого страждає не тільки його бізнес, а і бюджет країни. «Вчергове поновили кримінальну справу, яка стосується провадження стосовно VAB банку. Справу, яка вже була досліджена усіма силовими структурами нашої держави - Національною поліцією, Службою безпеки України, прокуратурою. Було проведено масу експертиз, масу слідчих дій, обшуків. Фактично компанію тероризували протягом 5 років, а ми все шукали якогось конструктиву, стукали в двері, хотіли бути почутими. Ми пропонували сісти за стіл переговорів, щоб зберегти компанію, яка має великий вплив на економіку нашої держави. Ми хочемо чесної і відвертої розмови щодо ситуації, яка склалася з банками. Ми хочемо відкритості і конструктивних переговорів, що і Вами декларувалося. Але ми бачимо, що і НАБУ, і органи Генеральної прокуратури працюють у рамках кон’юнктури, в якій закон не має жодного значення. А має значення намагання сподобатись, знайти чергову жертву. Порушується закон, і ми не маємо жодної можливості захищатись. Адже нас вже призначили винними. І в нашому суспільстві людина, яку назвали «олігархом», апріорі стає винною і має бути покарана тільки тому, що паном Рябошапкою чи паном Ситником причислена до цієї категорії. Ми вважаємо, що це неправильна, несправедлива і нерозумна позиція. Є цілий ряд порушень законодавства України та міжнародних стандартів щодо повторного відкриття кримінальної справи. Справа по цих епізодах закривалася 5 разів! Такого немає в жодній країні світу, і це подається як «відновлення справедливості».

VAB банк - один із тих банків , які були виведені з ринку в 2016 році. Його власник Олег Бахматюк в 2017 році звернувся до Фонду гарантування вкладів та НБУ з пропозицією реструктуризувати борги, але поки його пропозиції були відхилені. Звернення бізнесмена до президента з проханням втрутитись в ситуацію було розміщене сьогодні вранці на офіційному сайті компанії.