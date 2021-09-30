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    У глави МЗС новий заступник, який опікуватиметься санкціями

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    Микола&nbsp;Точицький раніше обіймав посаду представника України при Європейському Союзі - У глави МЗС новий заступник, який опікуватиметься санкціями
    Микола Точицький раніше обіймав посаду представника України при Європейському Союзі
    фото: Укрінформ

    Точицький опікуватиметься європейськими питаннями та санкційною політикою

    Ексголова представництва України при Європейському Союзі Микола Точицький обійняв посаду заступника глави МЗС. Тепер він опікуватиметься європейськими питаннями і санкційною політикою.

    «Сьогодні Микола Точицький став моїм заступником. Хто знає Миколу, той знає, що він – це досвід, енергія і результат. Хто не знає Миколу, тепер знатиме», – написав очільник МЗС Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

    Міністр уточнив, що в МЗС Точицький опікуватиметься питаннями, якими займався Василь Боднар, призначений послом у Туреччині.

    «Тож Західна, Центральна Європа, Балкани, Кавказ, Туреччина, Росія, міжнародна безпека, санкційна політика, закордонні українці та інші цікаві питання тепер переходять від Василя до Миколи», – написав Кулеба.

    Нагадаємо, Зеленський звільнив голову представництва України при Європейському Союзі Миколу Точицького 6 квітня.

    Точицький займав посаду голови представництва у ЄС із 2016 року, поєднуючи її із посадою посла у Бельгії та Люксембурзі.

    Теги: Туреччина МЗС ЄС Росія дипломатія санкції Європа політика Василь Боднар Дмитро Кулеба безпека
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    У глави МЗС новий заступник, який опікуватиметься санкціями