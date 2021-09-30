У глави МЗС новий заступник, який опікуватиметься санкціями

Микола Точицький раніше обіймав посаду представника України при Європейському Союзі

Точицький опікуватиметься європейськими питаннями та санкційною політикою

Ексголова представництва України при Європейському Союзі Микола Точицький обійняв посаду заступника глави МЗС. Тепер він опікуватиметься європейськими питаннями і санкційною політикою.

«Сьогодні Микола Точицький став моїм заступником. Хто знає Миколу, той знає, що він – це досвід, енергія і результат. Хто не знає Миколу, тепер знатиме», – написав очільник МЗС Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

Міністр уточнив, що в МЗС Точицький опікуватиметься питаннями, якими займався Василь Боднар, призначений послом у Туреччині.

«Тож Західна, Центральна Європа, Балкани, Кавказ, Туреччина, Росія, міжнародна безпека, санкційна політика, закордонні українці та інші цікаві питання тепер переходять від Василя до Миколи», – написав Кулеба.

Нагадаємо, Зеленський звільнив голову представництва України при Європейському Союзі Миколу Точицького 6 квітня.

Точицький займав посаду голови представництва у ЄС із 2016 року, поєднуючи її із посадою посла у Бельгії та Люксембурзі.