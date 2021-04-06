Зеленський звільнив шістьох послів
Зеленський також звільнив Юрія Клименка з посади Постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.
Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив шістьох послів України та Постійного представника України при Відділенні ООН.
Відповідні укази №№141/2021, 142/2021, 143/2021, 144/2021, 145/2021, 147/2021 від 6 квітня опубліковані на сайті глави держави.
Згідно з документами звільнено:
- Юрія Полуреза з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Об'єднаних Арабських Еміратах, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Бахрейн, Постійного представника України при Міжнародному агентстві з відновлювальних джерел енергії (IRENA) за сумісництвом;
- Всеволодова Ченцова з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Нідерланди та з посади Постійного представника України при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом;
- Миколу Точицького з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Бельгія, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України у Великому Герцогстві Люксембург, Представника України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії за сумісництвом;
- Віктора Недопаса з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Ірак;
- Андрія Бешту з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Таїланд, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Лаоській Народно-Демократичній Республіці, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Союз М'янма за сумісництвом;
- Вадима Вахрушева з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Саудівська Аравія, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Султанаті Оман та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Єменській Республіці за сумісництвом.
Крім того, указом №146/2021 звільнено Юрія Клименка з посади Постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.