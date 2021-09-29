Ще одна європейська країна визнала українські covid-сертифікати

Європейські держави можуть самостійно ухвалювати рішення про визнання українських сертифікатів

Північна Македонія офіційно визнала українські сертифікати про вакцинацію проти Covid-19, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію від Covid-19. Продовжуємо розширювати список доступних для в’їзду країн і збільшувати свободу подорожей для громадян України», – написав Кулеба.

Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19.



Продовжуємо розширювати список доступних для в’їзду країн і збільшувати свободу подорожей для громадян України.

#ВакцинуйсяТаМандруй



Всі деталі щодо подорожейhttps://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 29, 2021

Із 1 вересня 2021 року при в’їзді та виїзді з території Північної Македонії необхідна наявність одного з наступних документів:

довідки (сертифікату) про проведену імунізацію (вакцинацію) від вірусу SARS-CoV-2;

довідки (сертифікату) про перенесене захворювання на Сovid-19 протягом останніх 45 днів, починаючи з дня одужання; негативного результату PCR-тесту на SARS-CoV-2, отриманого за 72 години до в’їзду на територію Північної Македонії;

негативного результату експрес-тесту на антиген, отриманого за 48 годин до в’їзду до Північної Македонії.

Наявність зазначених документів не потрібна для осіб віком до 18 років.

До слова, торік Європейський Союз ухвалив рішення розпочати перемовини щодо вступу до об’єднання двох західнобалканських країн – Албанії та Північної Македонії. Перемовини ще тривають.

Євросоюз офіційно визнав українські covid-сертифікати в мобільному застосунку «Дія» 19 серпня. Проте у МЗС України звертають увагу на те, що рішення Єврокомісії є лише рекомендацією для країн-членів ЄС і не діє автоматично. Тобто держави ЄС можуть самостійно ухвалювати рішення про визнання українських сертифікатів.

Щоб уникнути неприємних ситуацій на кордоні, українцям радять перевіряти актуальний режим в’їзду і транзиту на інтерактивній онлайн-мапі.

Також стало відомо, як поліція перевірятиме covid-сертифікати.

Минулого тижня в мобільному додатку «Дія» стали доступні «жовті» covid-сертифікати. Його можуть згенерувати ті, хто отримав перше щеплення від коронавірусу. Сертифікат буде діяти 120 днів або до отримання другої дози. Це допоможе на випадок карантинних обмежень і для мандрівок у деякі країни.

Також Кабмін продовжив дію «зелених» Covid-сертифікатів.

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