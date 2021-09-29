Президент Німеччини назвав фейком інформацію про скасування безвізу для України

Штайнмаєр запевнив, що українцям нема чого хвилюватися

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував чутки про те, що Україна та інші країни можуть втратити безвізовий режим з Євросоюзом. Він назвав новину фейком.

«Я прочитав це повідомлення з таким же подивом, як і ви, коли сьогодні приземлився тут (у Кишеневі, – ред.). Я отримав інформацію в Берліні та Федеральному міністерстві внутрішніх справ і дізнався, що це неправда. Це просто фейкова новина», – заявив президент Німеччини.

Нагадаємо, за інформацією низки ЗМІ, окремі держави ЄС порушили питання можливості скасування безвізового режиму з країнами Західних Балкан, а також з Україною, Грузією та Молдовою, через серію зловживань з боку громадян цих держав.

Згідно з документом, Німеччина, Франція та Італія останнім часом все більше розчаровані через, як вони кажуть, зловживання безвізом. У документі згадується про зростання «правопорушень, пов’язаних з несанкціонованим проживанням» з боку громадян Албанії, Молдови, України та Сербії. Очікується, що держави-члени начебто обговорять це питання 13 жовтня.

В українському МЗС заявили, що Київ не отримував офіційних сигналів з боку Євросоюзу про скасування безвізового режиму. Причин для прийняття такого рішення немає.

Також у серпні президент Зеленський обговорив з президентом Євроради підготовку до саміту Україна – ЄС. 23-й саміт Україна – ЄС відбудеться 12 жовтня цього року в Києві.