Українська розвідка планує новий евакуаційний рейс з Афганістану

Глава МЗС наголосив, що Україна «своїх у біді не кидає»

В Афганістані залишаються українські громадяни, які хочуть евакуюватися, і Україна продовжить докладати зусиль для їх вивезення. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише «Укрінформ».

«Ми продовжуватимемо це робити (домовлятися про евакуацію громадян України з Афганістану, – ред.), і наступний евакуаційний рейс теж, я думаю, буде організований Головним управлінням розвідки, а ми їм будемо допомагати усіляко», – сказав Кулеба.

Він зауважив що остання евакуація, проведена Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України за допомоги зовнішньополітичного відомства, була складною.

«Важка була евакуація, скажу вам чесно, з огляду на ситуацію на місці, необхідність досягнення домовленостей з новою афганською владою для того, щоб літак міг приземлитися, щоб люди могли потрапити на літак, щоб літак міг вилетіти», – сказав глава МЗС.

За його словами, в Афганістані залишаються українські громадяни, які хочуть евакуюватися. Безпосередньої загрози для їхнього життя немає, МЗС постійно перебуває з ними на зв’язку.

Міністр наголосив, що Україна продовжуватиме евакуйовувати своїх громадян з Афганістану, «тому що неодноразово ми це говорили і доводили конкретними справами, що Україна своїх у біді не кидає».

Раніше цього тижня видання The New York Times розповіло, як таліби погрожували відібрати український літак.

Нагадаємо, 23 вересня до Києва прибув літак з евакуйованими з Афганістану громадянами (відео).

Також у МЗС України повідомили, що евакуація українців із Афганістану продовжиться після дедлайну талібів 31 серпня.

Як відомо, майже всі країни завершили операції з евакуації громадян з Афганістану.

30 серпня останній військовий літак США залишив Афганістан. Кампанія США в Афганістані тривала 19 років, 10 місяців і 25 днів.

28 серпня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що усі охочі залишити Афганістан українці, евакуйовані.

До слова, ООН закликає талібів не заважати евакуації.