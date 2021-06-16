У «Голосі» знайшли «улюбленого» олігарха Зеленського

«Люди типу Коломойського позбавляють країну інвестицій і б’ють по наших стосунках із США та Канадою»

Через рейдерські дії олігарха Ігоря Коломойського по відношенню до канадського інвестора в зелену енергетику, який побудував сонячну станцію під Нікополем (Дніпропетровська обл.), Україна втрачає інвестиції та погіршує відносини з США та Канадою.

Про це у Facebook написав депутат Київської міської ради від «Голосу» Григорій Маленко.

«Не так давно «улюблений» олігарх президента відключив від електромереж цілу мережу сонячних станцій TIU Canada у Нікополі. Сталося це тому, що господар Нікопольського феросплавного заводу Ігор Валерійович вважає, що це все його вотчина — і західному бізнесу з чесними правилами тут не місце», – написав депутат.

За його словами, канадська TIU інвестує в зелену енергетику по всьому світу. У 2017 році компанія прийшла в Україну, збудувавши у Нікополі сонячну електростанцію, яка давала місту чисту відновлювальну енергію.

«Революційний проєкт для міста, яке асоціюється лише із радянською промисловістю.

Станцію відключили від електромережі.... під приводом ремонту у березні 2020», – додав Маленко.

Він повідомив, що тепер тривають виснажливі суди, а канадійці, які планували розширювати свій бізнес в Україні, нині кажуть, що нових сонячних станцій не будуватимуть.

«Бо їхній сумний досвід учить не вірити обіцянкам української влади… люди типу Коломойського позбавляють країну інвестицій і б’ють по наших стосунках із США та Канадою», – підкреслив Маленко.

Як повідомлялося, компанія TIU Canada просила про відвід трьох суддів, які розглядають справу про незаконне відключення акціонерного товариства «Нікопольський завод феросплавів» (НЗФ) від сонячної електростанції «Екотехнік Нікополь» через те, що вони пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на «зелену» енергію в Україні за ставкою в діапазоні 3,2-40%.

Раніше під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на «зелену» електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проекти.

Наприкінці травня народні депутати України, які входять до міжфракційного об'єднання «Чиста енергія – здорове довкілля» поскаржилися в Секретаріат Енергетичного Співтовариства ЄС на протиправні дії Кабінету міністрів і Міністерства фінансів про введення акцизного збору на «зелену» енергію в Україні, що суперечить законодавству ЄС.

28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання з виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи.