«Я ніколи не йду в гості, якщо мене не кличуть»: як мінялася риторика Зеленського щодо НАТО

Довга дорога України до НАТО

Надзвичайно наполегливість, з якою Володимир Зеленський вимагав відповіді про надання України ПДЧ щодо НАТО, відверто кажучи, викликає серйозні острахи. У першу чергу - тому, що така нав’язливість, може мати абсолютно зворотній ефект. В другу – що це виглядає радше черговою театралізованою виставою, яка розрахована більше на внутрішнього споживача, при цьому не було абсолютного розуміння, якою буде реакція зовнішнього споживача.

На відміну від українського суспільства, за кордоном дуже уважно слідкують за тим, наскільки послідовною є позиція політиків. Бо послідовність – це запорука відповідальності і прогнозованості.

Якщо ж проаналізувати інтерв’ю, які Володимир Зеленський давав журналістам перед президентством та після обрання, а також заяви членів його команди, то риторика щодо членства України в НАТО та шляху його досягнення змінювалась, як рукавички.

25 грудня 2018 року в інтерв’ю Дмитру Гордону Зеленський на запитання, чи потрібні ми НАТО відповів: «Моя думка: я ніколи не ходжу в гості, коли мене не кличуть. Не хочу відчувати себе ущербним. Не хочу відчувати себе другого сорту. Розумію, я домовлюся з НАТО, якщо це можливо. Хоча там такі умови. В нас війна на території, а це вже одна з умов, коли ми не можемо вступити в Альянс».

Також раніше він критикував ініціативу закріпити у Конституції курс на євроатлантичну інтеграцію. «У мене питання по НАТО. Ми знаємо, що таке НАТО. Ввійдуть війська, і ми будемо захищені від агресора. Так іди, домовся тихо. Кому потрібні твої плакати? Кому потрібно в Конституції чи де закріпити? Я не розумію… Ви дипломати чи х*р зна хто?»,–- говорив Зеленський.

18 квітня 2019 року одразу після першого туру президентських виборів в інтерв’ю РБК Зеленський заявив, що у НАТО треба вступати тільки тоді, коли підтримка всередині країни сягатиме 80%. «Якщо ви поговорите з європейцями… Вони вступали в НАТО точно в той момент, коли знали, що дуже великий відсоток. В деяких країнах, там 80% було за. Тому що вам потрібно об’єднувати країну».

7 квітня 2019 року в ефірі ТРК «Україна» Зеленський заявив: «Для того, щоб вступити до НАТО ... ми повинні людям пояснити, що це. Що це не якийсь алігатор, який хоче проковтнути нас, Україну, що це дійсно безпека країни. НАТО обов'язково має бути через референдум».

Цю тезу він підтвердив і в програмі «Сніданок з 1+1» 5 червня 2019 року вже у статусі обраного президента України: «Коли українці будуть всі готові, ми обов’язково винесемо це питання на референдум».

Перед грудневим самітом НАТО у Лондоні попередник Зеленського – Петро Порошенко – закликав владу звернутися до Альянсу щодо отримання ПДЧ. «Добровільна відмова від ПДЧ виглядає як самозречення перспективи членства. Як небажання дратувати Путіна. Як страх брати на себе відповідальність за реалізацію складного завдання. Дуже важливо подати сигнал нашим партнерам: нова влада підтримує курс на членство в НАТО, розпочатий раніше. Що це є консолідованою позицією - президента, уряду і парламенту. Влади й опозиції. І головне - суспільства», – зазначив Порошенко.

Він запропонував голові Верховної Ради уповноважити разом з президентом підписати звернення до Північно-Атлантичної Ради із заявою про підтвердження наміру України отримати ПДЧ.

Однак керівництво Міноборони та МЗС, у відповідь на ініціативу Порошенка заявили, що вважають недоцільним подавати заявку на надання Україні ПДЧ на Саміті Альянсу в Лондоні. Відповідні заяви зробили міністр оборони Олексій Загороднюк і заступник голови МЗС Єгор Божок під час візиту до штаб-квартири НАТО 25 жовтня 2019 року.

«Якщо ми щодня повторюватимемо, що хочемо в НАТО, хочемо ПДЧ, і все – то в результаті ніякого ПДЧ не отримаємо. Тому зараз ми налаштовані на те, щоб, не підтверджуючи цю заявку, досягти військових критеріїв членства в НАТО», – заявив представник МЗС.

Україна може йти до НАТО і без ПДЧ –- заявив 17 листопада 2020 року глава МЗС України Дмитро Кулеба. «Позиція Україна проста: якщо ПДЧ є чимось, що надалі cпростить наш шлях до членства, то Україна і Грузія мають його отримати. Але якщо союзники вирішать, що ми можемо досягнути такого ж результату за визначений період часу без ПДЧ, то ми це можемо обговорити. ПДЧ не потрібно підносити до рангу культу», – сказав він під час дискусії на Варшавському безпековому форумі.

Риторика Зеленського різко змінилася лише у 2021 році. Він почав вимагати від НАТО ПДЧ, а від Байдена – прийняти Україну в Альянс без додаткових умов і без референдумів .

В інтерв'ю HBO 1 лютого 2021 року Зеленський висловив претензії до американського президента. «Для мене перше питання звучало б так: «Містере президенте, чому ми досі не в НАТО?... Якби Україна була в НАТО, то не було б ескалації на сході України», - зазначив тоді Зеленський.

«Пане Столтенберґ, ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектору, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ для України стане справжнім сигналом для Росії», – звернувся Зеленський у твітері до Генсека НАТО 6 квітня 2021 року.

«Нас потрібно запрошувати – я вважаю, що це чесно. Ми не повинні просити», – заявив Зеленський 15 червня 2021 року.

Утім, президент США Джо Байден після саміту НАТО 14 червня 2021 року пояснив, що головна причина, чому Україна не отримує ПДЧ - це корупція. І корупція, яка, очевидно, не стосується попередніх років, а розквітає уже за президентства Зеленського.

«Це (надання ПДЧ щодо НАТО) залежить від того, чи вони (українці) виконають критерії. Факт той, що вони все ще мають викорінити корупцію. Факт той, що вони мають виконати інші критерії для того, щоб отримати ПДЧ. І цьому не можна навчити. І це ще треба побачити», - підкреслив Байден.

Очевидно, що Білому Домі, куди Байден запросив Зеленському у липні цього року, американський президент знову задасть ці питання. А можливо, ще й уточнить: то коли Зеленський був щиріший щодо вступу до НАТО – до своєї каденції, чи зараз.

Віктор Шлінчак, Інститут світової політики

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