Зеленський виступив за відкриття українських шкіл у Росії

Президент наголосив, що в нього дуже відкрита позиція: «якщо хочете поваги до російської мови – поважайте українську»

Президент Володимир Зеленський закликав РФ поважати українську мову та висловився за відкриття українських шкіл у російських містах. Про це він сказав в інтерв'ю журналістам Agence France-Presse, Reuters та Associated Press, інформує Офіс президента.

Зеленський зазначив, що раніше Путін підтверджував свою готовність до зустрічі із ним, але поки що це затягується російською стороною.

«Президент Путін сказав, що він готовий до зустрічі, і я вважаю, що зустріч буде. Сьогодні, я не знаю причин, але вони занадто відтягують. Та відтягуванням питання не вирішити. Порушують питання російської мови, церкви тощо. Навіть у засобах масової інформації обговорюють мою фігуру – це дуже «важливо» у двосторонніх відносинах, коли йде війна», – заявив він.

Президент наголосив, що в нього дуже відкрита позиція: «якщо хочете поваги до російської мови – поважайте українську. Ми хочемо поваги до шкіл».

«Кажуть, що ми якісь школи закривали, що в нас не можна говорити російською. Я спеціально часто говорю російською, щоб показати, що у нас державна мова українська, але люди говорять, як хочуть. У нас не заборонено. Я, до речі, не чув, щоб президент Росії говорив українською. Хоча, мені здається, теж не заборонено. Мене запитують: як вирішити питання зі школами, з мовами? Я кажу – треба просто поважати одне одного, і все буде нормально. У нас багато різних приватних шкіл – англійські, хочуть (відкрити - ред.) угорські. Приватні – будь ласка. Щоб держава підтримувала - ми підтримуємо українську школу, це логічно. А хочете російську школу – давайте українську школу відкриємо в Москві, в Санкт-Петербурзі, в Тюмені, де багато українців живе. Це називається «повага», – наголосив Зеленський.

Раніше Зеленський поскаржився, що Росія без причин затягує його зустріч з Путіним.

Нагадаємо, минулого тижня президент Росії Володимир Путін заявив, що йому «завжди є про що говорити» з українським президентом Володимиром Зеленським.

До слова, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Путін зустрінеться із Володимиром Зеленським лише в тому разі, якщо отримає від цього користь. Також російський президент під час зустрічі може погодитися на якісь формальні поступки щодо Донбасу.

Нагадаємо, 20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Путіну зустрітися в «будь-якій точці» Донбасу, де йде війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити з Зеленським у Москві двосторонні відносини у будь-який зручний час, але відмовився обговорювати «проблему Донбасу». При цьому президент РФ вчергове повторив, що для вирішення «проблеми Донбасу» «керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з «ДНР» і «ЛНР», а вже потім з Росією.

Зеленський вважає, що зустріч із Путіним може відбутися на нейтральній території.