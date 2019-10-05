У Хмельницькій облраді також виступили проти «формули Штайнмаєра»



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Місцеві депутати обговорили проєкт звернення до влади й одноголосно проголосували за нього

У Хмельницькому на позачерговій сесії депутати обласної ради проголосували за текст звернення до президента Володимира Зеленського та Верховної Ради про недопустимість прийняття «формули Штайнмаєра» в Донбасі.

Про це повідомляє у суботу, 5 жовтня, пресслужба облради.

Вказується, що у сьогоднішньому засіданні взяли участь 44 депутати. Вони розглядали одне питання – «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до президента України, Верховної Ради України щодо недопущення реалізації «формули Штайнмаєра». Попередньо на засіданні робочої групи напрацювали узгоджений варіант тексту звернення з позицією громадськості. У суботу ж хмельницькі депутати обговорили проєкт звернення і внесли низку правок, а потім одноголосно проголосували за текст звернення.

«Ми, депутати Хмельницької обласної ради, від імені наших виборців категорично проти реалізувати так звану «формулу Штайнмаєра», за якою, відповідно до Мінських угод, запроваджується особливий статус Донбасу», – сказано у зверненні.

Депутати вимагають: не допустити надання особливого статусу ОРДЛО ні за «формулою Штайнмаєра», ні через зміни українського законодавства та притягнути до кримінальної відповідальності та позбавити громадянства усіх, хто зрадив Україну, працював на окупаційну адміністрацію, воював проти українських підрозділів та вчиняв інші злочини.

Щодо місцевих виборів депутати зазначають, що проводити їх в ОРДЛО можна лише після повної деокупації, відновлення кордонів, завершення адміністративно-територіальної реформи та повної «перепаспортизації» всього населення, перевіряючи кожного на наявність громадянства інших держав, на співпрацю з окупантами, на лояльність до України.

Також у зверненні йдеться про доцільність реального воєнного стану у випадку загострення, повну економічну, енергетичну, ресурсну та транспортну блокаду ОРДЛО, розірвання дипломатичних відносин й міжнародних договорів із РФ та досягнення підтримки України від держав, які декларували безпеку та недоторканність кордонів в обмін на відмову від ядерної зброї тощо.

Нагадаємо, проти реалізації «формули Штайнмаєра» раніше виступили Львівська обласна рада й Івано-Франківська обласна рада.

Також у Сумах міська рада прийняла звернення до президента та Верховної Ради України про недопущення імплементації «формули Штайнмаєра». Рішення було прийнято на позачерговій сесії міськради.

Як повідомлялося, 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану «формулу Штайнмаєра» щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, що вони пройдуть лише після виведення всіх військ і за Конституцією та законами України.