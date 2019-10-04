Міська рада Сум виступила проти «формули Штайнмаєра»



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Депутати місцевої міськради виступили за недопущення імплементації «формули Штайнмаєра», оскільки вона легітимізує терористів на Донбасі

У Сумах міська рада прийняла звернення до президента та Верховної Ради України про недопущення імплементації «формули Штайнмаєра». Рішення було прийнято на позачерговій сесії міськради, повідомляє Укрінформ в п'ятницю, 4 жовтня.

«Ми, депутати Сумської міської ради, рішуче заперечуємо спроби через реалізацію так званої «формули Штайнмаєра» розміняти перспективи Української державності на примарний мир ціною приниження країною-агресором, що знову зробить Україну частиною Росії. На нашу думку, наміри щодо реалізації так званої «формули Штайнмаєра» є неприкритою здачею національних інтересів і початком капітуляції України в російсько-українській війні», - йдеться в зверненні.

На переконання депутатів, в результаті реалізації так званої «формули Штайнмаєра» Україна отримає саме легітимізацію і тривале консервування терористичних окупаційних адміністрацій в окремих районах Донецької і Луганської областей шляхом проведених виборів.

«Зважаючи на поведінку окупаційних військ і дії офіційного Кремля, немає жодних причин вважати, що відбудеться встановлення реального контролю над всією ділянкою українсько-російського кордону. В подальшому проведення наступних виборів в український парламент на цих територіях остаточно закріпить присутність представників терористичних окупаційних адміністрацій у владі на національному рівні. Все вищесказане стане можливим після імплементації нового законодавства про особливий статус і внесення змін до Конституції України. В результаті, разом з паралельним ослабленням міжнародних санкцій щодо Російської Федерації, це буде означати перемогу Росії і поразку України», - наголошується в документі.

Зважаючи на це, депутатський корпус Сумської міськради закликає всі патріотичні сили, представлені у Верховній Раді України, заблокувати прийняття нової редакції і не допустити продовження дії закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей», відомий також як закон про особливий статус Донбасу.

Крім того, депутати закликали президента України розірвати дипломатичні відносини з РФ і не відновлювати їх до повної деокупації всіх українських територій, домогтися реальних кроків на підтримку України від держав, які декларували безпеку і недоторканність її кордонів в обмін на відмову від ядерної зброї.

Також у своєму зверненні Сумська міськрада вимагає від глави держави припинити практику прийняття доленосних для України рішень без урахування думки суспільства за його спиною.

Депутати пропонують керівництву країни і провідним політичним силам організувати Національний круглий стіл для напрацювання загальнодержавної стратегії на переговорах щодо російської агресії на сході України і долі тимчасово окупованих територій.

За звернення проголосували 23 з 23 присутніх у сесійній залі. Проігнорували позачергову сесію у повному складі фракції Опозиційного блоку і Самопомочі.

Раніше повідомлялося, що Львівська облрада виступила проти «формули Штайнмаєра». Депутати області бачать небезпеку капітуляції через прийняття формули, а також вважають відведення українських військ неприпустимим.

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.

2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».

Прессекретар представника України у Тристоронній контактній групі та другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер 2 жовтня опублікувала лист з формулою Штайнмаєра, підписаний Кучмою.