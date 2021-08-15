У Кабміні запропонували новий метод боротьби з російською агресією

Телемережа MX-7 буде покривати не менше 90% території України, в тому числі біля кордону

В уряді затвердили програму будівництва загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7. Оператором мультиплексу буде Концерн РРТ, а завершити будівництво планується до вересня 2022 року. Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, для реалізації програми в Кабміні хочуть залучити кредит на 490 млн гривень під держгарантії, покриття якого буде відбуватися коштом власних доходів концерну, повідомляє Реал.

Передбачається, що під загальнонаціональний мультиплекс встановлять 158 цифрових передавачів для трансляції до 12 телеканалів в стандарті DVB-T2 (MPEG-4) і три канали суспільного радіо. І ще створять головну станцію.

У Кабміні ідею зі створенням мультиплексу пояснюють гібридної війни РФ проти України. Він потрібен «для забезпечення інформаційної безпеки, інтересів суспільства, протидії зовнішнім негативному інформаційному впливу і з метою поширення об’єктивної інформації».

Заявляється, що телемережа MX-7 буде покривати не менше 90% території України, в тому числі біля кордону. Глядачам потрібні будуть лише антени і цифрові тюнери. До того ж доступ до контенту мультиплексу буде безплатним.

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони ухвалила стратегію кібербезпеки України на наступні п’ять років.