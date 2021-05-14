РНБО ухвалила «п’ятирічку» з кібербезпеки України

Стратегія кібербезпеки охоплює п’ять років

Рада національної безпеки та оборони ухвалила стратегію кібербезпеки України на наступні п’ять років. Про це заявив на брифінгу за підсумками засідання РНБО міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Була ухвалена стратегія розвитку кібербезпеки на наступні п’ять років. Мені здається, що і підхід до формування цієї стратегії, і якість цього документа, і актуальність – на найвищому рівні. Від аудиту сьогоднішньої ситуації, від розуміння, що нам потрібно робити для того, щоб наша країна стала в напрямку кіберзахисту передовою країною в світі – все зазначено в стратегії», – сказав Федоров.

Також Федоров анонсував створення цифрової телемережі мультиплекс.

Так, за його словами, завдяки новій телемережі українці з найвіддаленіших регіонів держави зможуть отримувати якісний сигнал телевізійних та радіоканалів.

Федоров розповів, що зараз частина людей в Україні не мають змоги дивитися українське телебачення. А це дає країні-агресору перевагу і дозволяє розповсюджувати свою пропаганду.

«Цю проблему першочергово вирішує створення загальнонаціональної цифрової телемережі «Мультиплекс» МХ-7. І сьогодні ухвалили рішення створити такий мультиплекс», – пояснив міністр.

Також відомо, що мультиплекс надасть доступ до щонайменше 12 цифрових телеканалів жителям всієї країни. Він працюватиме у смузі частот метрового діапазону, в який увійдуть 158 населених пунктів.

Міністр нагадав, що 13 травня відкрили новий кіберцентр UA30, мета якого – захищати, моніторити базові реєстри України країни та захищати персональні дані.

Створений кіберцентр також визначено як «адміністратора безпеки» Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів, куди до 2024 року мають бути перенесені 80% реєстрів, кажуть у Мінцифри.

Очікується, що кіберцентр надаватиме послуги кіберзахисту, виявлення та реагування на кіберзагрози як для державних організацій, так і для пересічних громадян. Це захист, який раніше був доступний лише державним структурам.

Нагадаємо, що незабаром реєстрація місця проживання буде доступна онлайн: у Раді зареєстрували відповідний законопроєкт.

Також Мінцифри попередило, що в Україні підключення до Інтернету може здорожчати. Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про введення на три роки додаткового мита на імпорт кабелю, зокрема волоконно-оптичного, може значно сповільнити покриття території України швидкісним Інтернетом.

Водночас Мінціфри пропонує додати мобільний зв'язок і інтернет в прожитковий мінімум. Міністерство вже подало свої пропозиції до постанови Верховної Ради, яка врегульовує складові переліку прожиткового мінімуму.